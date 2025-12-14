El mensaje de Cecilia Morel de cara a un nuevo gobierno: “Es muy importante no transformarnos en enemigos”

La ex primera dama y viuda de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, compartió un mensaje en medio de la jornada electoral de este domingo.

Tras emitir su voto, Morel dijo creer que en Chile “tenemos una democracia firme y que tenemos que cuidarla”, según consignó radio Biobío.

En esa línea, precisó que “la democracia no es algo asegurado y que es muy importante entonces no transformarnos en enemigos , sino que adversarios y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros".

“Así es que ese es mi deseo y mi esperanza para hoy día”, sostuvo.

La ex primera dama además, recalcó que “cuando uno gobierna el diálogo es fundamental. Uno no gobierna solo, uno gobierna con el Congreso y por lo tanto el diálogo es permanente de cada lado”.