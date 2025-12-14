Jeannette Jara reitera que renunciará al PC en caso de ser electa: “Quiero representar debidamente los intereses de todos los chilenos”
Tras emitir su voto es que la candidata además señaló que "las políticas públicas que implemente van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población, no de unos pocos".
La candidata Jeannette Jara reiteró, este domingo, que renunciará al Partido Comunista en caso de ser electa como la próxima Presidenta de Chile.
Luego de emitir su sufragio en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, es que la candidata y exministra de Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric, se refirió a estas elecciones señalando que “si las chilenas y los chilenos esta noche me definen como su Presidenta, yo voy a gobernar para todas y para todos”.
De acuerdo a lo que agregó, “voy a cumplir no solamente con lo que he comprometido en términos de presentar mi renuncia a mi propio partido, porque quiero representar debidamente los intereses de todos los chilenos y chilenas y quiero que todos tengan garantía de aquello, sino que además, las políticas públicas que implemente van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población, no de unos pocos“.
En la ocasión, la candidata abordó su posible gabinete en caso de resultar electa, del cual mencionó ya maneja nombres. “Yo les quiero decir que en nuestro caso tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia y con gente que tiene proyección y futuro. Por eso hemos conformado cierto listado preliminar de los primeros ministros que van a asumir, si es que los chilenos y chilenas me eligen presidenta”.
“Cuando uno inicia un gobierno, debe tener ya trabajo andado, planificado con medidas concretas. No puede partir el 11 de marzo improvisando. No puede partir tomando conocimiento recién de los temas. Lo digo porque es súper fácil criticar al otro, pero otra cosa es gobernar”, añadió la candidata sin entrar en detalle de quienes podrían ser.
Finalmente, la candidata también se refirió a la relación que tendría con el mandatario argentino, Javier Milei, en caso de resultar electa, señalando que “más allá de la forma en la que piense un presidente o una presidenta, creo que uno cumple en esto tareas y deberes de Estado”.
