    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Las personas designadas para esta función deben acudir de forma obligatoria durante el 14 de diciembre.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa. Foto referencial de archivo JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    Este domingo 14 de diciembre tiene programada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, donde se mantiene el llamado obligatorio a los vocales de mesa.

    Cabe recordar que las personas designadas para cumplir con la función en el balotaje son las mismas que desempeñaron las funciones en la primera vuelta del pasado mes.

    Cuál es la multa por no ir como vocal de mesa

    Las personas designadas como vocales de mesa que no se presenten a cumplir con la función se arriesgan a una multa de 2 a 8 UTM, es decir, entre $139.000 y $556.000 aproximadamente.

    Cabe recordar que el local de votación y la mesa también se repiten desde las votaciones de noviembre.

    Dicha información electoral se puede verificar en consulta.servel.cl con el RUN o llamando al 600 6000 166.

    En tanto, las personas que cumplan con la función contarán con el pago de dos tercios de Unidades de Fomento, alrededor de $26.000.

