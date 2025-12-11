Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto referencial de archivo

Este domingo la ciudadanía deberá regresar a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025.

La jornada está programada para el domingo 14 de diciembre y cuenta con voto obligatorio, por lo que ausentarse del debe cívico expone a la persona a recibir una multa.

Cuál es la multa por no votar

Se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Según se indica desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos en el exterior.

En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva