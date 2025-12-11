Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
El proceso está programado para este domingo y llega a un mes de las votaciones de noviembre.
Este domingo la ciudadanía deberá regresar a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025.
La jornada está programada para el domingo 14 de diciembre y cuenta con voto obligatorio, por lo que ausentarse del debe cívico expone a la persona a recibir una multa.
Cuál es la multa por no votar
Se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.
Según se indica desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos en el exterior.
En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a:
- Encontrarse enfermo
- Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación
- Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700
- Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local
- Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva
