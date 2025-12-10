VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Se anunció un plan que considera reforzamiento de buses y servicios especiales durante el domingo, 14 de diciembre.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta. Foto referencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este domingo se deberá regresar a las urnas ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por lo que se anunció un plan especial dedicado al funcionamiento del transporte público.

    Las medidas consideran servicios gratuitos y reforzamiento de recorridos durante el 14 de noviembre, que permitirán facilitar el traslado a los locales de votación.

    Metro, EFE y zonas rurales con servicio gratis

    Se anunció el funcionamiento gratuito del Metro de Santiago durante el domingo, el que adelantará su apertura a las 07:00 horas.

    Los viajes sin costo también aplicarán en EFE Central y EFE Sur, que funcionará con horario anticipado, además de EFE Valparaíso que abrirá a las 07:00 horas.

    Por su parte, para las zonas rurales y aisladas se dispondrán 2.695 servicios gratis a nivel nacional.

    Buses de Red Movilidad

    Desde el gobierno se aclaró que la gratuidad del transporte público no aplicará a los buses de Red Movilidad, pero estos funcionarán con una frecuencia reforzada en comparación a un domingo habitual.

    Para la jornada se especificó un aumento de un 80% de recorridos en horario punta, desde las 09:00 a las 14:00 horas, junto a un 60% para el horario no punta.

    Más sobre:ElecionesSegunda vueltaElecciones presidencialesTransporteTransporte públicoMetroMicroBusesHorarioReforzamientoHorario extendidoEFEDomingo14 de diciembreGratuitoGratis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    Comisión de Gobierno del Senado despacha reforma al sistema político: iniciativa se votará el próximo martes en sala

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    Comisión revisora aprueba procedencia de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta
    Chile

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general y en particular proyecto que regula mecanismos de acceso a pedagogía

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida
    Negocios

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    La respuesta de SQM en la Suprema: “La única finalidad de Tianqi es entrabar la ejecución de una asociación con Codelco”

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League

    La señal que da Mauricio Isla que lo aleja de Colo Colo

    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026

    Un retrato emocional: las claves del documental de Jeff Buckley que arrasó en In-Edit

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional
    Mundo

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio