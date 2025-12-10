Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta. Foto referencial

Este domingo se deberá regresar a las urnas ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por lo que se anunció un plan especial dedicado al funcionamiento del transporte público.

Las medidas consideran servicios gratuitos y reforzamiento de recorridos durante el 14 de noviembre, que permitirán facilitar el traslado a los locales de votación.

Metro, EFE y zonas rurales con servicio gratis

Se anunció el funcionamiento gratuito del Metro de Santiago durante el domingo, el que adelantará su apertura a las 07:00 horas .

Los viajes sin costo también aplicarán en EFE Central y EFE Sur, que funcionará con horario anticipado, además de EFE Valparaíso que abrirá a las 07:00 horas.

Por su parte, para las zonas rurales y aisladas se dispondrán 2.695 servicios gratis a nivel nacional.

Buses de Red Movilidad

Desde el gobierno se aclaró que la gratuidad del transporte público no aplicará a los buses de Red Movilidad, pero estos funcionarán con una frecuencia reforzada en comparación a un domingo habitual.

Para la jornada se especificó un aumento de un 80% de recorridos en horario punta, desde las 09:00 a las 14:00 horas, junto a un 60% para el horario no punta.