Boric desde La Moneda tras resultado del balotaje: “Entregaremos un país en marcha”

A las 20.30 horas, pocos minutos después del llamado telefónico que le hizo a José Antonio Kast por su triunfo en el balotaje, el Presidente Gabriel Boric le habló al país desde La Moneda, para dar cuenta del desarrollo y resultado de la jornada.

El Mandatario lo hizo flanqueado por los ministros del Interior, Álvaro Elizalde, de la Segegob, Camila Vallejo, de la Segpres, Macarena Lobos, de Defensa, Adriana Delpiano, de Hacienda, Nicolás Grau, y de la Mujer, Antonia Orellana.

“La ciudadanía he elegido como Presidente de la República a José Antonio Kast, con quien me comuniqué hace algunos momentos para felicitarlo por su triunfo, para desearle éxito durante los cuatro años que vendrán y para comprometer todo nuestro apoyo como gobierno en el proceso de traspaso de funciones”, dijo.

El Jefe de Estado también se refirió a la cita que sostendrá mañana lunes en Palacio con el líder republicano.

“Lo he invitado a una reunión mañana lunes en el Palacio de La Moneda, aquí, para dar inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar, porque la capacidad de trabajar por un bien mayor, que es el bienestar de nuestro pueblo, es lo que engrandece y hace avanzar a Chile”, señaló.

También, dijo, que se comunicó con la derrotada candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara ”para agradecer las iniciativas, ideas y la fuerza con que las planteó al país durante esta larga campaña electoral. Estoy seguro que sus aportes y su férrea de defensa de los avances en los derechos de las y los trabajadores de Chile tendrán eco también en el Chile de los próximos años. Porque Chile, bien lo sabemos, se construye con todos y con todas".

“Entregaremos un país en marcha”

En su alocución, Boric también destacó la manera en que funciona la institucionalidad del país en los procesos electorales.

“Como chilenos y chilenas tenemos motivos para estar orgullosos de nuestro país en general y también de la solidez de nuestra democracia y de las instituciones que la sostienen. Miren ustedes cómo un par de horas después de cerradas las mesas hoy día tenemos certeza del resultado y tal como en elecciones anteriores no hay cuestionamiento de ninguna de las partes respecto a la veracidad del mismo. Eso no es casualidad, son décadas de trabajo de muchos y muchas que estuvieron antes que nosotros”, resaltó.

Y luego agregó: “Contamos con una democracia que nos permite tomar decisiones, que nos permite resolver nuestras diferencias, que tiene sanos contrapesos y que pueden causar distintas visiones de país de una manera pacífica. Y eso, insisto, debemos cuidarlo. Porque al final del día la bandera chilena nos arropa a todos, a todas”.

“Somos parte de un mismo país, somos parte de un mismo futuro y Chile jamás se podrá construir, Chile jamás podrá seguir avanzando el desarrollo si se piensa que se puede hacer a expensas de algunos. Hace casi cuatro años la ciudadanía nos entregó a nosotros el honor y el mandato de conducir el destino de la nación, eran tiempos difíciles, terminando una pandemia en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y con una serie de problemas que no es el momento de entrar a detallar ahora. Pero quiero transmitirles que entregamos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial, del cual todos tienen el derecho a estar orgullosos y sentirse parte", destacó.

En ese punto, destacó a los presidentes que, desde el retorno de la democracia, lo precedieron: Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

También tuvo palabras para Kast, cuando le toque asumir el próximo año la máxima magistratura del país: “Hoy, esta jornada electoral ha definido un ganador que a partir del 11 de marzo no representará solo a quienes votaron por él, sino a todos los chilenos y chilenas, que asumirá la posta de una historia larga, cargada de aspiraciones, de logros, también de dificultades que hacen el Chile hermoso que tenemos hoy. Y si hay algo que puedo desearle al presidente electo es que se disponga prontamente a tender puentes, a escuchar, a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad y humanidad que nos han enseñado quienes estuvieron antes que nosotros".

Para cerrar, apuntó: “A quienes hoy están contentos, felices, celebrando, mis felicitaciones, mis sinceras felicitaciones. A quienes hoy tienen pena, están tristes, tienen incertidumbre, quiero decirles también que hay muchos motivos por los que seguir trabajando por nuestra patria y siempre estaremos juntos en ello, y sobre todo que somos un solo país, que Chile es de todos y de todas y tenemos un destino común que no puede prescindir de quienes piensan distinto”.