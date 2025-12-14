Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

Votación de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en las elecciones presidenciales y parlamentarias en el Complejo Educacional La Reina. Foto: Sebastian Ñanco / AtonChile

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió esta mañana al futuro de su candidatura a la Secretaría General de la ONU en un eventual triunfo de José Antonio Kast, señalando que “será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior, incluido el tema de una candidatura mía”.

Tras emitir su voto en La Reina, Bachelet apuntó que “a mí no me corresponde decidir cuál va a ser la política exterior de un presidente o presidenta electa”.

“Yo no me vendo. Yo tengo mis principios, nadie duda por quién yo podría votar y creo que hay gente que pensaba que no iba a hacer nada para cuidar mi votación. Si llego a Naciones Unidas, va a ser por lo mismo, aliniada a los principios de la carta a Naciones Unidas y además no siendo temerosa de las presiones de nadie”, agregó.

En la misma línea, añadió que “una candidatura a Secretaría General de Naciones Unidas es una candidatura de Estado. No es una candidatura de un color político u otro color político. Y por lo tanto, creo que más allá de lo que decida un futuro gobierno, yo creo que lo que la gente puede saber es que puede confiar en una persona que hace lo que cree que debe hacer”.

“Yo no conozco, si es que gana José Antonio Kast, cómo va a organizar su gobierno. Y como digo, será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior, incluido el tema de una candidatura mía”, expresó.

La exmandataria además señaló que llamará a quien resulte electo mencionando que “uno no es presidente en ejercicio, pero igualmente uno siempre llama a quien es electo para felicitarlo“.

Bachelet, además fue consultada sobre las preocupaciones ante un eventual gobierno de “ultra derecha” señalando que “a veces uno ha escuchado propuestas que le pueden preocupar en sentido de retroceso de algunos derechos”.

“Uno aspiraría a que esos derechos conquistados, a veces ha tomado mucho tiempo conquistar algunos de esos derechos, no solo no debieran retroceder, sino que debieran aumentar. Pero al menos yo espero que, y para eso también la ciudadanía tendrá la palabra, para que esos derechos no solo no retrocedan, sino que tampoco se desmantelen”.

Finalmente, la expresidenta se refirió al clima de polarización que se vive en el país señalando que “hay desacuerdos, y los va a haber siempre, incluso al interior de algunas coaliciones hay desacuerdos, y eso es normal, eso es democrático. Pero lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas y todos”.