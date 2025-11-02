OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Michelle Bachelet lidera preferencias en encuesta internacional sobre Secretaría General de la ONU

La expresidenta chilena obtuvo más del doble de apoyo que su competidora más cercana en un sondeo de la agencia independiente PassBlue.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La expresidenta Michelle Bachelet se ubica como la favorita para convertirse en la próxima secretaria general de las Naciones Unidas, según los resultados de una encuesta informal realizada por PassBlue, medio independiente especializado en temas del organismo internacional.

De acuerdo con el sondeo, que se llevó a cabo entre el 18 y el 26 de octubre, Bachelet obtuvo un 29,1% de las preferencias, más del doble que su principal contendora, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien alcanzó un 13,7%. En tercer lugar se ubicó la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, con un 8,9% de los votos.

El sondeo —que no tiene carácter oficial— busca medir la percepción de los lectores sobre quién debería suceder al actual secretario general, António Guterres, cuando finalice su mandato en 2026. Cabe destacar que, la medición del año pasado, también posicionó a la presidenta en el primer lugar.

Fue en septiembre de este año que el propio Presidente Gabriel Boric anunció la candidatura de Bachelet durante su discurso frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, marcando así el inicio formal de su campaña por el principal cargo del sistema multilateral.

De hecho, el pasado 30 de octubre, en medio de su gira en Corea del Sur, el Mandatario reconoció que habló con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre la candidatura de Bachelet al organismo, asegurando que se debió a una propia consulta del diplomático asiático.

Presidente Gabriel Boric en Corea del Sur. marcelo segura

La expresidenta ha recibido el respaldo público de varios países europeos, entre ellos España y Francia, que han valorado su experiencia en derechos humanos y su liderazgo en organismos internacionales.

Asimismo, el pasado 14 de octubre, la candidatura de la expresidenta tuvo una positiva recepción en Beijing, donde inició una serie de actividades en el marco de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre los derechos de las mujeres.

14 de octubre de 2025. El integrante del Buró Político del Comité Central y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien asistió a la Cumbre Global de las Mujeres en Beijing. Foto: X Embajada de China en Chile @ChinaEmbajada.

Durante su paso por la capital china, Bachelet se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, quien la calificó como una “figura política de renombre mundial” y una “amiga de larga data del pueblo chino”.

El respaldo del gigante asiático es considerado clave para las aspiraciones de Bachelet, dado que China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, con poder de veto en la elección del próximo secretario general

En el marco de su agenda internacional, Bachelet tiene previsto viajar durante la primera semana de noviembre a Qatar, y posteriormente a Brasil, donde participará en la COP30.

Tras esas actividades, se espera que la ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos regrese a Chile para estar presente en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre.

Cabe señalar que, en la encuesta de PassBlue, entre los diez nombres más votados también figuran Rebeca Grynspan (Costa Rica), Rafael Mariano Grossi (Argentina) y Amina Mohammed (Nigeria), todos mencionados como posibles aspirantes en el proceso formal de selección que comenzará en 2026.

Más sobre:Michelle BacheletONUGabriel BoricOrganización de Naciones UnidasEncuesta

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras detención de dos sospechosos por apuñalamiento múltiple en tren de Reino Unido, policía descarta ataque terrorista

Electromovilidad en el transporte público nacional: MTT cifra aumento del 350% desde 2022 a la fecha

Un vehículo quemado deja incendio en servicio de lavado de autos en Maipú

Bomberos combate enorme incendio en dos edificios de la Zona Franca de Iquique

En Ancud: capturan a mujer vinculada en homicidio de un sujeto en Conchalí

Detienen a implicado en homicidio de hombre de 27 años en Talca: víctima fue baleada en la cabeza

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

3.
SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

4.
“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

5.
Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Electromovilidad en el transporte público nacional: MTT cifra aumento del 350% desde 2022 a la fecha
Chile

Electromovilidad en el transporte público nacional: MTT cifra aumento del 350% desde 2022 a la fecha

Michelle Bachelet lidera preferencias en encuesta internacional sobre Secretaría General de la ONU

Un vehículo quemado deja incendio en servicio de lavado de autos en Maipú

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile
Negocios

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

La difícil tarea de contener el alza del empleo municipal

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes
Tendencias

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Cuál es el truco para ser feliz, según un estudio que duró seis años

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Coquimbo en las puertas del listado: las campañas de los campeones inéditos del fútbol chileno
El Deportivo

Coquimbo en las puertas del listado: las campañas de los campeones inéditos del fútbol chileno

Hoy se pueden quedar con la corona: los resultados que le dan el título a Coquimbo Unido

Futbolista de Copiapó es detenido tras agredir a histórico funcionario de Universidad de Concepción

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Tras detención de dos sospechosos por apuñalamiento múltiple en tren de Reino Unido, policía descarta ataque terrorista
Mundo

Tras detención de dos sospechosos por apuñalamiento múltiple en tren de Reino Unido, policía descarta ataque terrorista

Al menos cuatro muertos deja un ataque ruso en Ucrania

Irán asegura que ha recibido mensajes de Estados Unidos para retomar la negociación nuclear

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”