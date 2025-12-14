VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cordero afirma que agencia de ciberseguridad está analizando envío de propaganda política en app de Lipigas

    Previamente la empresa señaló que "durante la madrugada se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de su aplicación LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

    Por 
    Patricia San Juan
     
    Juan Pablo Andrews
    Diego Martin

    Luego que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y su comando presentaran una denuncia ante el Servel por el envío de mensajes políticos fuera del período legal de propaganda a través de la aplicación móvil de Lipigas, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que la Agencia Nacional de Ciberseguridad está atenta a la situación.

    “Aquí has dos aspectos, uno es que el que está asociado a la eventual infracción a la Ley Electoral, pero eso es un asunto que está viendo el Servel, y lo segundo, es si efectivamente la empresa ha sido objeto o no de un ilícito en sus sistemas informáticos, un aspecto del que es conveniente tener una evaluación durante el día por razones obvias de responsabilidad propia de la compañía, de ella con los datos que tiene de sus usuarios”, dijo Cordero.

    Añadió que “probablemente ellos están haciendo la evaluación legal, nosotros lo estaremos observando con atención, principalmente la agencia de ciberseguridad y, en función de eso, también ver las potenciales acciones que correspondan, pero principalmente hay que estar atento a los deberes de diligencia de la compañía sobre este punto”.

    Declaración de Lipigas

    Más temprano, tras conocerse la situación Lipigas reaccionó al mensaje que recibieron algunos usuarios de su aplicación LipiApp y que llamaba a votar en favor de José Antonio Kast.

    Mediante una declaración, la compañía afirmó que "durante la madrugada se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de su aplicación LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

    La empresa aseguró que "el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

    Además, afirmó que la empresa no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio.

    Investigación de la fiscalía

    La firma tuvo una reunión de emergencia durante la mañana. Allí se buscaba saber qué pasó y cuáles serían las acciones a seguir. También durante la mañana, señalan conocedores del caso, se estaba redactando la denuncia que sería ingresada durante esta jornada vía online al sistema de la fiscalía.

    Fuentes de este medio comentan que la empresa ingresaría la denuncia en la jurisdicción de la zona Oriente, donde están ubicadas las oficinas centrales de la empresa.

    Así las cosas, una vez revisada la denuncia, deberán ser los persecutores de la Fiscalía Oriente quienes indaguen si hubo un eventual delito informático a la compañía.

    Desde la firma señalaron que es primera vez que son víctimas de este tipo de ataques virtuales y que, de momento, se desconoce quién estaría detrás. Tampoco se tenía claridad de a cuántas personas le llegó la notificación.

    Eso sí, afirmaron que la denuncia penal iría acompañada de otra en el Servel. Hasta las 13.30 de este domingo, la empresa preparaba un nuevo comunicado actualizando las últimas medidas.

    Más sobre:EleccionesElecciones 2025LipigasLuis Cordero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Polémico mensaje de Lipigas enfurece al comando de Jara y deriva en una denuncia penal de la compañía

    Lo más leído

    1.
    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    2.
    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    3.
    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    4.
    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    5.
    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso
    Chile

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile
    Negocios

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta
    El Deportivo

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta

    Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos
    Mundo

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas