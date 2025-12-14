Cordero afirma que agencia de ciberseguridad está analizando envío de propaganda política en app de Lipigas

Luego que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y su comando presentaran una denuncia ante el Servel por el envío de mensajes políticos fuera del período legal de propaganda a través de la aplicación móvil de Lipigas, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que la Agencia Nacional de Ciberseguridad está atenta a la situación.

“Aquí has dos aspectos, uno es que el que está asociado a la eventual infracción a la Ley Electoral, pero eso es un asunto que está viendo el Servel, y lo segundo, es si efectivamente la empresa ha sido objeto o no de un ilícito en sus sistemas informáticos, un aspecto del que es conveniente tener una evaluación durante el día por razones obvias de responsabilidad propia de la compañía, de ella con los datos que tiene de sus usuarios”, dijo Cordero.

Añadió que “probablemente ellos están haciendo la evaluación legal, nosotros lo estaremos observando con atención, principalmente la agencia de ciberseguridad y, en función de eso, también ver las potenciales acciones que correspondan, pero principalmente hay que estar atento a los deberes de diligencia de la compañía sobre este punto”.

Declaración de Lipigas

Más temprano, tras conocerse la situación Lipigas reaccionó al mensaje que recibieron algunos usuarios de su aplicación LipiApp y que llamaba a votar en favor de José Antonio Kast.

Mediante una declaración, la compañía afirmó que "durante la madrugada se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de su aplicación LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

La empresa aseguró que "el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Además, afirmó que la empresa no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio.

Investigación de la fiscalía

La firma tuvo una reunión de emergencia durante la mañana . Allí se buscaba saber qué pasó y cuáles serían las acciones a seguir. También durante la mañana, señalan conocedores del caso, se estaba redactando la denuncia que sería ingresada durante esta jornada vía online al sistema de la fiscalía.

Fuentes de este medio comentan que la empresa ingresaría la denuncia en la jurisdicción de la zona Oriente , donde están ubicadas las oficinas centrales de la empresa.

Así las cosas, una vez revisada la denuncia, deberán ser los persecutores de la Fiscalía Oriente quienes indaguen si hubo un eventual delito informático a la compañía.

Desde la firma señalaron que es primera vez que son víctimas de este tipo de ataques virtuales y que, de momento, se desconoce quién estaría detrás. Tampoco se tenía claridad de a cuántas personas le llegó la notificación.

Eso sí, afirmaron que la denuncia penal iría acompañada de otra en el Servel. Hasta las 13.30 de este domingo, la empresa preparaba un nuevo comunicado actualizando las últimas medidas.