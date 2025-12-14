VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Polémico mensaje de Lipigas enfurece al comando de Jara y deriva en una denuncia penal de la compañía

    "Lipigas con Kast, #NoMigrantesDelincuentes", era parte del comentario que llegó a cientos de personas en sus aplicaciones de teléfonos celulares durante la madrugada. La compañía aludió a un supuesto hackeo, mientras que tanto Jara como Kast pidieron que el caso debe ser investigado. La denuncia ya fue ingresada en la fiscalía.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Lipigas

    Fue durante la madrugada de este domingo que comenzó a circular un mensaje político emitido por la aplicación de teléfonos de la empresa Lipigas.

    Lipigas con Kast #Evopoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M. Santa Cruz ”, decía el mensaje que llegó a quienes tienen la aplicación LipiApp en sus celulares.

    Son las 4.40 de la mañana y me llegó una notificación de su app. ¿En qué están pensando?“, escribió un usuario en redes sociales a esa hora, lo que fue replicado por otros usuarios que se preguntaban a qué se debía el mensaje y, además, llamaban a denunciar en el Servel.

    La notificación, que fue replicándose por internet, llegó a la vista del comando de la candidata de izquierda durante la mañana. Antes de que la candidata llegara a casa de su madre, en Conchalí ya estaba enterada del polémico mensaje.

    Me dieron la alerta en la prensa del comando”, dijo Jara en diálogo con Chilevisión. La candidata, ya enterada de que la compañía había emitido un comunicado aludiendo un supuesto hackeo en sus sistemas informáticos, pidió que se investigara el hecho.

    En ese diálogo aceptó el hecho de que se pudo tratar de un ataque cibernético. “Si es así es bueno que tomen acciones legales. Es posible (que haya sido un hackeo), a mí en los últimos tres días me llegaron mensajes de que estaba buscando cambiar la clave de distintas páginas privadas mías. Me llegaron permanentemente, es gente que se dedicó a hostigar”.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Su comando, que ingresó una denuncia al Servel, fue más allá. “Consideramos que este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, señalaron desde el comando e instaron que quienes recibieron el mensaje hicieran una denuncia.

    En el comunicado al que se refería la candidata, la compañía, dirigida por Juan Manuel Santa Cruz -padre del presidente de Evópoli del mismo nombre-, señaló que fue durante la madrugada que detectaron “un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

    Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, agregaron en otro punto. Por último, señalaron que “el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes”.

    Investigación de la fiscalía

    La firma tuvo una reunión de emergencia durante la mañana. Allí se buscaba saber qué pasó y cuáles serían las acciones a seguir. También durante la mañana, señalan conocedores del caso, se estaba redactando la denuncia para ingresarla vía online al sistema de la fiscalía.

    Fuentes de este medio comentan que la empresa ingresó la denuncia en la jurisdicción de la zona Oriente, donde están ubicadas las oficinas centrales de la empresa, antes de las 14.00 de este domingo.

    Así las cosas, una vez revisada la denuncia, deberán ser los persecutores de la Fiscalía Oriente quienes indaguen si hubo un eventual delito informático a la compañía.

    Desde la firma señalaron que es primera vez que son víctimas de este tipo de ataques virtuales y que, de momento, se desconoce quién estaría detrás. Tampoco se tenía claridad de a cuántas personas le llegó la notificación.

    Eso sí, afirmaron que la denuncia penal iría acompañada de otra en el Servel. Hasta las 13.30 de este domingo, la empresa preparaba un nuevo comunicado actualizando las últimas medidas.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Por su lado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) del gobierno estaría “observando con atención” el caso y, en base a eso, verían “las potenciales acciones que correspondan”.

    La respuesta de Kast

    A las 10.24, cuando el caso ya había explotado, se le consultó al candidato José Antonio Kast si tenía conocimiento del mensaje. “No conozco el tema, no había escuchado hasta que usted me lo plantea”, fue su respuesta a la prensa.

    Eso sí, señaló: “Si han habido problemas en instituciones públicas, que han sido reconocidos, y ministerios que han perdido la capacidad de controlar sus redes sociales, instituciones importantes que han sido hackeadas, tengo claro que los que hacen ese tipo de cosas, pueden hackear cualquier sistema”.

    Al igual que Jara, Kast pidió que el caso debía ser investigado.

