    Tohá no descarta sumarse a un eventual gobierno de Jara aunque señala que su aporte lo más probable es que sea “desde otros espacios”

    “No estoy para cerrar puertas", mencionó Tohá añadiendo "a estas alturas de la vida no diría una cosas así".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Durante la jornada de este domingo, la exministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la posibilidad de sumarse a un eventual gobierno de Jeannette Jara en caso de que esta resulte electa no descartando la opción.

    “No estoy para cerrar puertas, a estas alturas de la vida no diría una cosas así”, señaló tras emitir su voto, aunque agregando que “lo más esperable es que mi aporte en la próxima etapa sea desde otros espacios”.

    Según complementó Tohá “creo que va a ser muy necesario porque en Chile una cosa que mostró claramente esta elección y hace rato tenemos síntomas de eso, es que la política está muy ensimismada, muy desconectada de la sociedad, salvo estos momentos electorales”.

    “Tenemos, las personas que nos dedicamos a la política, tenemos que encontrar maneras de participar y aportar que no sea al interior del espacio de las autoridades o de las instituciones de representación, sino también trabajando con la ciudadanía, con la sociedad, con el mundo social, con el mundo de la academia y construyendo desde ahí cosas que nos hagan sentir todos parte del país que hacemos”, señaló.

