    Lipigas ingresa denuncia ante Fiscalía y el Servel por envío de mensajes políticos a través de app

    La empresa notificó del incidente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Agencia de Ciberseguridad.

    Por 
    Sebastián Yeza

    La empresa Lipigas confirmó la presentación de una denuncia a raíz del envío de mensajes políticos en favor de José Antonio Kast a través de su aplicación, LipiApp, durante este domingo.

    En una declaración, desde la empresa acusaron que terceros enviaron un “mensaje ajeno a la compañía sobre las elecciones” de este domingo, en la que se define la carrera presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

    “Los protocolos de seguridad de Lipigas se activaron inmediatamente y la empresa denunció los hechos ante la Fiscalía Oriente y el Servel (Servicio Electoral)”, comentaron.

    Junto con lo anterior, afirmaron que la empresa colaborará con las autoridades para determinar las causas del incidente.

    De acuerdo a lo detallado preliminarmente por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, fue cerca de las 14.00 horas que se ingresó, de manera online, la denuncia por parte de la empresa.

    Según adelantaron, desde la Fiscalía se trabajará en la investigación de los hechos con la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

    La versión de Lipigas

    Según comentaron desde la compañía, durante la madrugada del 14 de diciembre, a eso de las 04:48 horas, se detectó un acceso no autorizado a la plataforma de mensajería Onesignal, un proveedor externo, que controla mensajes y notificaciones de la aplicación LipiApp a los clientes.

    “Los protocolos de seguridad de Lipigas se activaron inmediatamente y 10 minutos más tarde, a las 04:58 horas, la compañía bloqueó los envíos fraudulentos que se estaban produciendo“, añadieron.

    Siguiendo ese relato, desde Lipigas afirmaron que a las 05:15 horas se bloqueó un nuevo envío y a las 06:00 horas se previno el envío de otros mensajes que podrían haberse generado.

    “Los mensajes alcanzaron a ser recibidos por el 10% de los clientes de la empresa”, sumó la compañía.

    Posterior a ello, se constituyó un comité de contingencia de la compañía y tras contener la situación, a las 06:00 horas, se inició una investigación interna para determinar las causas.

    Junto con ingresar una denuncia penal ante Fiscalía y la denuncia ante el Servel, el incidente se fue reportado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y a la Agencia de Ciberseguridad (Anci).

    La compañía, además, dijo lamentar “lo ocurrido y reitera que no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicios” y descartaron algún impacto en los sistemas, en la operación ni en la información de los clientes.

