    Política

    Fidel Espinoza tras arrolladora victoria de Kast: “Triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio”

    El senador socialista responsabilizó al FA por la derrota de Jeannette Jara en segunda vuelta, citando votos nulos y blancos, cuestionamientos éticos y su postura frente a la agenda de seguridad.

    Por 
    Roberto Martínez
    El senador Fidel Espinoza RAUL ZAMORA/ATONCHILE

    A pocos minutos de confirmarse la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, el senador del Partido Socialista Fidel Espinoza lanzó una severa crítica pública al Frente Amplio, al que responsabilizó directamente por el resultado electoral que llevó al líder republicano a La Moneda.

    A través de su cuenta en X, el parlamentario fijó su postura tras la derrota inminente de Jeannette Jara, abanderada de Unidad por Chile.

    En su mensaje, Espinoza vinculó el desenlace electoral con el comportamiento del electorado y con decisiones políticas adoptadas por el FA durante el actual gobierno.

    “Muchos votos nulos y blancos. Triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio”, escribió.

    El senador enumeró una serie de reproches directos, apuntando a lo que calificó como una “superioridad moral” del Frente Amplio, así como a los casos que golpearon la credibilidad del sector.

    En esa línea, mencionó explícitamente las controversias en torno a fundaciones vinculadas a militantes oficialistas. “Fundaciones (Procultura, Democracia Viva)”, señaló, aludiendo a los escándalos que marcaron la agenda política y que fueron ampliamente utilizados por la oposición durante la campaña.

    Espinoza también cuestionó la postura del FA frente a la agenda de seguridad, uno de los ejes centrales del debate presidencial y un terreno donde Kast logró capitalizar apoyo transversal.

    “Rechazo a apoyar leyes de seguridad”, escribió el parlamentario.

    La dureza del mensaje quedó aún más explícita en el cierre de su declaración, donde el senador socialista proyectó el rol que, a su juicio, deberá asumir su partido en el nuevo escenario político.

    “¡Desde el Senado defenderemos los logros sociales alcanzados! Nunca más FA”, sentenció.

    Las palabras de Espinoza se producen en un contexto de reconfiguración del mapa político, luego de que Kast se impusiera con una amplia ventaja sobre Jara en el balotaje del domingo 14 de diciembre. Con una tendencia considerada irremontable desde los primeros cómputos del Servel, el republicano logró articular apoyos que fueron desde la derecha tradicional hasta sectores del centro político, consolidando una mayoría electoral.

