Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

La candidata presidencial Jeannette Jara denunció ante el Servicio Electoral (Servel) un presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo legal por parte de la empresa Lipigas llamando a votar por el candidato José Antonio Kast.

A través de sus redes sociales, la candidata oficialista informó que ella y su comando ingresaron una denuncia formal ante el Servel por estos hechos, recalcando que se trata de antecedentes que deben ser investigados por la autoridad electoral. “ Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña ”, señaló la candidata.

En la publicación, Jara sostuvo que este tipo de intervenciones y el eventual uso indebido de datos personales en contextos electorales constituyen una amenaza para la democracia, enfatizando que corresponde al Servel determinar si existió o no una infracción a la normativa vigente.

Comunicado del comando de Jeannette Jara

En un comunicado público, el comando de la candidata señaló que “hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de la empresa Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral”.

En el texto, agregaron que “este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, motivo por el cual informaron que “hemos ingresado una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel), para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El comunicado también advierte que estas acciones “podrían constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”.

Finalmente, el comando hizo un llamado directo a la ciudadanía: “hacemos un llamado a todas las personas que hayan recibido este tipo de mensajes a denunciarlos ante el Servel”, señalando que el objetivo es “resguardar la transparencia del proceso electoral y cuidar entre todos y todas la democracia en Chile”.

Winter se suma a solicitud de investigación

El diputado Gonzalo Winter ingresó un oficio al Servicio Electoral (Servel) solicitando que se investiguen eventuales infracciones graves a la legislación electoral.

El parlamentario advirtió que estos hechos podrían constituir una vulneración grave a las reglas del proceso democrático, al involucrar la eventual utilización de bases de datos de clientes entregadas con fines comerciales, la participación directa de una empresa privada en actividades de campaña, lo que está expresamente prohibido por la ley, y la difusión de propaganda electoral fuera del período legalmente autorizado.

En el documento, Winter solicitó al Servel que informe si ha recibido denuncias formales, si los hechos podrían constituir infracciones a la Ley Electoral vigente y si se han iniciado o se iniciarán procedimientos sancionatorios, tanto respecto de la empresa involucrada como de eventuales personas naturales, jurídicas o candidaturas que pudieran haberse visto beneficiadas.

Asimismo, pidió aclarar si los antecedentes serán derivados a otros organismos competentes, particularmente en materia de protección de datos personales y, de ser necesario, al Ministerio Público.

“El respeto a las reglas es una condición básica de la democracia. Cuando una empresa utiliza sus plataformas y bases de datos para intervenir en una elección, corresponde que las instituciones investiguen con rigor y total transparencia”, señaló el diputado Winter.