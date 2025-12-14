VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo

    En un comunicado público, el comando de la candidata señaló que “hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes (...) que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral”.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Jara denuncia ante el Servel presunto envío de mensajes políticos de Lipigas JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La candidata presidencial Jeannette Jara denunció ante el Servicio Electoral (Servel) un presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo legal por parte de la empresa Lipigas llamando a votar por el candidato José Antonio Kast.

    A través de sus redes sociales, la candidata oficialista informó que ella y su comando ingresaron una denuncia formal ante el Servel por estos hechos, recalcando que se trata de antecedentes que deben ser investigados por la autoridad electoral. “Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña”, señaló la candidata.

    En la publicación, Jara sostuvo que este tipo de intervenciones y el eventual uso indebido de datos personales en contextos electorales constituyen una amenaza para la democracia, enfatizando que corresponde al Servel determinar si existió o no una infracción a la normativa vigente.

    Comunicado del comando de Jeannette Jara

    En un comunicado público, el comando de la candidata señaló que “hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de la empresa Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral”.

    En el texto, agregaron que “este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, motivo por el cual informaron que “hemos ingresado una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel), para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley”.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El comunicado también advierte que estas acciones “podrían constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”.

    Finalmente, el comando hizo un llamado directo a la ciudadanía: “hacemos un llamado a todas las personas que hayan recibido este tipo de mensajes a denunciarlos ante el Servel”, señalando que el objetivo es “resguardar la transparencia del proceso electoral y cuidar entre todos y todas la democracia en Chile”.

    Winter se suma a solicitud de investigación

    El diputado Gonzalo Winter ingresó un oficio al Servicio Electoral (Servel) solicitando que se investiguen eventuales infracciones graves a la legislación electoral.

    El parlamentario advirtió que estos hechos podrían constituir una vulneración grave a las reglas del proceso democrático, al involucrar la eventual utilización de bases de datos de clientes entregadas con fines comerciales, la participación directa de una empresa privada en actividades de campaña, lo que está expresamente prohibido por la ley, y la difusión de propaganda electoral fuera del período legalmente autorizado.

    En el documento, Winter solicitó al Servel que informe si ha recibido denuncias formales, si los hechos podrían constituir infracciones a la Ley Electoral vigente y si se han iniciado o se iniciarán procedimientos sancionatorios, tanto respecto de la empresa involucrada como de eventuales personas naturales, jurídicas o candidaturas que pudieran haberse visto beneficiadas.

    Asimismo, pidió aclarar si los antecedentes serán derivados a otros organismos competentes, particularmente en materia de protección de datos personales y, de ser necesario, al Ministerio Público.

    “El respeto a las reglas es una condición básica de la democracia. Cuando una empresa utiliza sus plataformas y bases de datos para intervenir en una elección, corresponde que las instituciones investiguen con rigor y total transparencia”, señaló el diputado Winter.

    El diputado Gonzalo Winter.
    Más sobre:Jeannette JaraJosé Antonio KastElecciones PresidencialesElecciones 2025PresidencialesLipigasServel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Boric defiende su gobierno y dice que el ganador de las elecciones tendrá todo el respaldo de la institucionalidad

    Cámara de Diputados votará este lunes acusación constitucional contra suspendido juez de la Suprema, Diego Simpertigue

    Parisi afirma que el PDG será opositor en el próximo gobierno y señala que este domingo ganará “el voto anti”

    Kaiser sostiene que “yo no estoy buscando una cartera” ante posible gobierno de Kast

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Lo más leído

    1.
    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    Claudio Rodríguez, el discreto pero influyente rol de la pareja de Jara en su campaña

    2.
    Carolina Tohá y posibilidad de que Kast llegue a La Moneda: “Tengo temor de que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”

    Carolina Tohá y posibilidad de que Kast llegue a La Moneda: “Tengo temor de que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”

    3.
    Diego Schalper y eventual gobierno de Kast: “No hay espacio para el emborrachamiento (...) los votos son prestados”

    Diego Schalper y eventual gobierno de Kast: “No hay espacio para el emborrachamiento (...) los votos son prestados”

    4.
    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    5.
    Parisi afirma que el PDG será opositor en el próximo gobierno y señala que este domingo ganará “el voto anti”

    Parisi afirma que el PDG será opositor en el próximo gobierno y señala que este domingo ganará “el voto anti”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo
    Chile

    Jeannette Jara denuncia a empresa Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo

    Michelle Bachelet y candidatura a la ONU: “Será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior”

    Boric defiende su gobierno y dice que el ganador de las elecciones tendrá todo el respaldo de la institucionalidad

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica
    Negocios

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    El tropiezo de la familia Solari en Colombia

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA
    El Deportivo

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez quiere volver al triunfo en LaLiga ante el colista Oviedo

    Jara y Kast en la recta final: las propuestas de los candidatos presidenciales para el deporte en Chile

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos
    Mundo

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos

    Juan Guaidó: “Lamenté mucho ver a una candidata hablar de que Machado era una golpista”

    Los 12 multimillonarios de la administración Trump: la Casa Blanca más rica de la historia moderna

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas