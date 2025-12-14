Kast afirma que si sale electo no renunciará inmediatamente al Partido Republicano: “Puede ser hasta el 11 de marzo”

A pocos minutos de las 10.00 de la mañana, el candidato de la oposición, José Antonio Kast, llegó hasta el colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, para emitir su voto en esta segunda vuelta presidencial.

En medio de un ajetreado ingreso al establecimiento, el republicano -que llegó acompañado de su esposa y parte de su equipo- conversó escuetamente con la prensa y dijo estar “contento” con el proceso. “Estamos felices”, sostuvo.

El candidato tardó 40 segundos en emitir su voto, y junto a su esposa, María Pía Adriasola, dejó el sufragio en la urna para posteriormente dar un punto de prensa.

Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Ya en la tarima, señaló que todas las definiciones que podría tomar en caso de salir electo serían anunciadas mañana. En esa artista, indicó que aclarará dónde vivirá en caso de ser Presidente, considerando que se ha especulado que podría habitar en La Moneda, puesto que su residencia actualmente está en la comuna de Buin.

En materia de gabinete, valoró el apoyo de los excandidatos Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, asegurando que lo que ambos habrían hecho "es muy importante".

“El hecho de que Evelyn Matthei y Johannes Kaiser me hayan dado su apoyo a mí y a nuestro equipo el primer día, marca un hito, que los equipos se hayan integrado a trabajar en todas las áreas marca un estilo y esperamos que ese estilo siga siendo así, se profundice “, indicó.

En ese sentido señaló que, en caso de salir electo, espera convocar una reunión “en algún momento del día (lunes) o el martes, con todos y hacer planteamientos claros”.

Con ello, planteó que su eventual gabinete sería anunciado “pasada la mitad de enero, del 15 en adelante”.

“Que se vaya conociendo para que todas las personas tengan al menos, hay mucho tiempo el traspaso de mando, pero que tengan al menos un mes o más de un mes, para poder ir preparando lo que tenemos que hacer desde el día 11 de marzo, si es que ganamos".

El candidato aseguró que si llega a La Moneda renunciará al Partido Republicano, sin embargo, no especificó cuándo concretará esa dimisión.

“ Si ganara hoy día, claramente mi preocupación no va a ser meterme a la página del Servel para renunciar o no, yo ya lo dije, si es hoy día, si es mañana, si es la próxima semana, no tiene relevancia”, indicó.

En esa línea, señaló que “el acto de renunciar al partido puede ser hasta el 11 de marzo”.