“Vienen los vientos de la muerte”: los dardos de Petro tras repostear mensaje de Milei por triunfo de Kast

La victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial -con 58,16% de los votos (7.248.987 sufragios) frente al 41,84% (5.214.690) de Jeannette Jara, según el 99,79% de las mesas escrutadas- desató una reacción inmediata fuera de las fronteras del país.

Una de las más llamativas provino del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien, tras repostear en X una publicación del mandatario argentino Javier Milei celebrando el resultado, difundió un duro mensaje político en sus redes socales.

En su publicación, Petro advirtió un escenario de amenaza regional con una frase que rápidamente se viralizó:

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores” .

En su mensaje, el Jefe de Estado alerta ante lo que interpreta como el avance coordinado de proyectos políticos de derecha dura en América Latina.

La publicación del presidente argentino, en el que celebraba el triunfo de Kast, activó la rápida respuesta del jefe de Estado colombiano, quien utilizó la plataforma para vincular el desenlace electoral chileno con una derrota del progresismo regional.