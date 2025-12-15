Con mención a Jara, Bachelet, Piñera y otros: Kast entrega su primer discurso como Presidente electo

La jornada de este domingo Chile eligió un nuevo Presidente para los próximos cuatro años. A la media hora del cierre de las mesas, ya se marcaba una tendencia que terminó por concretarse minutos más tarde: el republicano José Antonio Kast se impuso ante la comunista Jeannette Jara en las urnas.

Una vez ya conocidos los resultados oficiales, los festejos -que ya se manifestaban de antes a las afueras del comando del republicano- se incrementaron.

Las primeras felicitaciones comenzaron en llegar. Primero, la tradicional llamada del Presidente actual Gabriel Boric. Luego se sumaron otras felicitaciones, nacionales e internacionales.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Ya pasadas las 21.40 horas, Kast se trasladó al escenario instalado afuera de su comando y emitió su primer discurso como presidente electo ante la gran multitud que lo esperaba.

Sus primeras palabras estuvieron centradas en los agradecimientos a su familia y sus votantes.

Luego procedió a mencionar a las figuras políticas que le brindaron su apoyo en esta cruzada. “Gracias por quienes se sumaron en segunda vuelta”, destacó.

“Quiero agradecerle a Johannes Kaiser por el apoyo leal que nos ha dado (...) gracias también a Evelyn Matthei por ese gesto muy noble y valiente de ese mismo día venir a dar el apoyo (...) gracias también porque aunque no llamó a votar por mí, a Franco Parisi, por levantar dolores”, resaltó Kast.

Esas no fueron las únicas menciones. En su alocución Kast también dio espacio a quien fue su contendora: “Un gobierno tiene partidarios y opositores, eso es normal. Con Jeannette Jara tenemos diferencias (...) podemos tener diferencias duras, pero si prima la violencia, es muy difícil salir adelante” , dijo pidiendo silencio y respeto a los presentes que abuchearon cuando Jara fue mencionada.

Así mismo, en su discurso también estuvieron considerados los nombres de los expresidentes Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

“Quiero agradecerle aquí públicamente al expresidente Frei, con el cual tuve muchas diferencias, pero nunca se negó al diálogo (...) Quiero decirles también que le quiero agradecer, aunque está claro que no compartimos los mismos ideales, a los expresidentes Lagos, al expresidente Aylwin y a la expresidenta Bachelet. Aunque ustedes no lo crean, también creen en Chile”, dijo.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Y en esto, un homenaje muy especial al presidente Sebastián Piñera. Muy especial, pero a través de sus hijos. Su figura creció enormemente, porque nadie puede negar que tuvimos diferencias. De hecho, competí con el presidente Piñera el año 2017, pero no dudé ni un instante en ir a apoyarlo para derrotar a la izquierda, y la derrotó dos veces. Y quiero a través de sus hijos, aquí presentes, de Magdalena, de Sebastián, de sus nietos, darle las gracias a ellos, a sus hermanos, y a la señora Cecilia Moreno. Muchas gracias”, añadió.

Luego derivó el discurso a lo que se viene: “Este mandato no permite demoras, Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente. Tengo que ser muy honesto desde el primer día, aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro, lo que sí, las cosas pueden ir mejorando. Vamos a tener un año muy duro porque las finanzas del país no están bien. Recuperar el país requiere el esfuerzo de todos”.

“Esto requiere mucha unidad y renuncias. Para mí no es fácil renunciar al Partido Republicano, del cual soy uno de sus fundadores, pero entiendo que lo que se necesita para adelante es un presidente de todos los chilenos. Y por eso anuncié, para sorpresa de algunos, que iba a renunciar a la militancia del partido que ayudé a formar. Y en esto todos tenemos que dar muestras claras, contundentes, de que estamos por un proyecto país”, continuó.

Un movido 14-D

Ajetreada. Así ha sido la jornada del candidato ganador de esta contienda. El revuelo comenzó temprano cuando fue a votar en Paine.

Lo hizo acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y de su hijo, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola. En el lugar los esperaban una gran cantidad de adherentes, quienes dificultaron el ingreso al local de votación.

Más tarde, surgió una polémica digital. Durante la madrugada de este domingo comenzó a circular un mensaje político emitido por la aplicación de teléfonos de la empresa Lipigas.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Lipigas con Kast #Evopoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M. Santa Cruz ”, decía el mensaje que llegó a quienes tienen la aplicación LipiApp en sus celulares.

El mensaje enfureció al comando de Jeannette Jara y provocó que la misma denunciara a la empresa por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo.

Por su parte, Lipigas salió a lamentar lo sucedido y a atribuir la acción a un “acceso no autorizado” a su aplicación.