VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Con mención a Jara, Bachelet, Piñera y otros: Kast entrega su primer discurso como Presidente electo

    "Tengo que ser muy honesto desde el primer día, aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro, lo que sí, las cosas pueden ir mejorando. Vamos a tener un año muy duro porque las finanzas del país no están bien. Recuperar el país requiere el esfuerzo de todos”, resaltó el presidente electo José Antonio Kast.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La jornada de este domingo Chile eligió un nuevo Presidente para los próximos cuatro años. A la media hora del cierre de las mesas, ya se marcaba una tendencia que terminó por concretarse minutos más tarde: el republicano José Antonio Kast se impuso ante la comunista Jeannette Jara en las urnas.

    Una vez ya conocidos los resultados oficiales, los festejos -que ya se manifestaban de antes a las afueras del comando del republicano- se incrementaron.

    Las primeras felicitaciones comenzaron en llegar. Primero, la tradicional llamada del Presidente actual Gabriel Boric. Luego se sumaron otras felicitaciones, nacionales e internacionales.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Ya pasadas las 21.40 horas, Kast se trasladó al escenario instalado afuera de su comando y emitió su primer discurso como presidente electo ante la gran multitud que lo esperaba.

    Sus primeras palabras estuvieron centradas en los agradecimientos a su familia y sus votantes.

    Luego procedió a mencionar a las figuras políticas que le brindaron su apoyo en esta cruzada. “Gracias por quienes se sumaron en segunda vuelta”, destacó.

    “Quiero agradecerle a Johannes Kaiser por el apoyo leal que nos ha dado (...) gracias también a Evelyn Matthei por ese gesto muy noble y valiente de ese mismo día venir a dar el apoyo (...) gracias también porque aunque no llamó a votar por mí, a Franco Parisi, por levantar dolores”, resaltó Kast.

    Esas no fueron las únicas menciones. En su alocución Kast también dio espacio a quien fue su contendora: “Un gobierno tiene partidarios y opositores, eso es normal. Con Jeannette Jara tenemos diferencias (...) podemos tener diferencias duras, pero si prima la violencia, es muy difícil salir adelante”, dijo pidiendo silencio y respeto a los presentes que abuchearon cuando Jara fue mencionada.

    Así mismo, en su discurso también estuvieron considerados los nombres de los expresidentes Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

    “Quiero agradecerle aquí públicamente al expresidente Frei, con el cual tuve muchas diferencias, pero nunca se negó al diálogo (...) Quiero decirles también que le quiero agradecer, aunque está claro que no compartimos los mismos ideales, a los expresidentes Lagos, al expresidente Aylwin y a la expresidenta Bachelet. Aunque ustedes no lo crean, también creen en Chile”, dijo.

    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Y en esto, un homenaje muy especial al presidente Sebastián Piñera. Muy especial, pero a través de sus hijos. Su figura creció enormemente, porque nadie puede negar que tuvimos diferencias. De hecho, competí con el presidente Piñera el año 2017, pero no dudé ni un instante en ir a apoyarlo para derrotar a la izquierda, y la derrotó dos veces. Y quiero a través de sus hijos, aquí presentes, de Magdalena, de Sebastián, de sus nietos, darle las gracias a ellos, a sus hermanos, y a la señora Cecilia Moreno. Muchas gracias”, añadió.

    Luego derivó el discurso a lo que se viene: “Este mandato no permite demoras, Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente. Tengo que ser muy honesto desde el primer día, aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro, lo que sí, las cosas pueden ir mejorando. Vamos a tener un año muy duro porque las finanzas del país no están bien. Recuperar el país requiere el esfuerzo de todos”.

    “Esto requiere mucha unidad y renuncias. Para mí no es fácil renunciar al Partido Republicano, del cual soy uno de sus fundadores, pero entiendo que lo que se necesita para adelante es un presidente de todos los chilenos. Y por eso anuncié, para sorpresa de algunos, que iba a renunciar a la militancia del partido que ayudé a formar. Y en esto todos tenemos que dar muestras claras, contundentes, de que estamos por un proyecto país”, continuó.

    Un movido 14-D

    Ajetreada. Así ha sido la jornada del candidato ganador de esta contienda. El revuelo comenzó temprano cuando fue a votar en Paine.

    Lo hizo acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y de su hijo, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola. En el lugar los esperaban una gran cantidad de adherentes, quienes dificultaron el ingreso al local de votación.

    Más tarde, surgió una polémica digital. Durante la madrugada de este domingo comenzó a circular un mensaje político emitido por la aplicación de teléfonos de la empresa Lipigas.

    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Lipigas con Kast #Evopoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M. Santa Cruz ”, decía el mensaje que llegó a quienes tienen la aplicación LipiApp en sus celulares.

    El mensaje enfureció al comando de Jeannette Jara y provocó que la misma denunciara a la empresa por el presunto envío de mensajes políticos fuera de plazo.

    Por su parte, Lipigas salió a lamentar lo sucedido y a atribuir la acción a un “acceso no autorizado” a su aplicación.

    Más sobre:José Antonio KastEleccionesPresidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Vienen los vientos de la muerte”: los dardos de Petro tras repostear mensaje de Milei por triunfo de Kast

    José Antonio Kast se impuso en las cárceles del país: ganó en 14 de los 19 penales habilitados para el balotaje

    “Un examen a fondo” y llamado a articular nueva oposición: partidos oficialistas reaccionan al triunfo Kast

    Metro cierra estación Baquedano por manifestaciones en el exterior

    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    Desde RN a Demócratas: La derecha celebra la elección de Kast y se pone a disposición de su futuro gobierno

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Con mención a Jara, Bachelet, Piñera y otros: Kast entrega su primer discurso como Presidente electo
    Chile

    Con mención a Jara, Bachelet, Piñera y otros: Kast entrega su primer discurso como Presidente electo

    José Antonio Kast se impuso en las cárceles del país: ganó en 14 de los 19 penales habilitados para el balotaje

    “Un examen a fondo” y llamado a articular nueva oposición: partidos oficialistas reaccionan al triunfo Kast

    Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “La mayoría de los chilenos apoyó la lectura que hizo Kast de las necesidades urgentes en materia de seguridad, de empleo y de inversión”
    Negocios

    Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “La mayoría de los chilenos apoyó la lectura que hizo Kast de las necesidades urgentes en materia de seguridad, de empleo y de inversión”

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    Gremios empresariales valoran triunfo de Kast y ponen el foco en seguridad, crecimiento y estabilidad

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile
    Tendencias

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is Jose Antonio Kast, the new President of Chile?

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española
    El Deportivo

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    “Vienen los vientos de la muerte”: los dardos de Petro tras repostear mensaje de Milei por triunfo de Kast
    Mundo

    “Vienen los vientos de la muerte”: los dardos de Petro tras repostear mensaje de Milei por triunfo de Kast

    Miembros de la administración Trump felicitan a Kast “por su abrumadora victoria y su claro mandato”

    Desde Buenos Aires, La Paz y Brasil: líderes de la región celebran aplastante triunfo de José Antonio Kast

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas