El llamado de Bachelet a Kast tras su triunfo: hablaron sobre los desafíos de Chile

Comenzó la ola de felicitaciones por parte de figuras políticas al nuevo Presidente que tendrá Chile a partir del 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast (republicano).

Luego de los tradicionales llamados del Presidente actual Gabriel Boric y de la candidata perdedora Jeannette Jara (PC), Kast comenzó a recibir nuevos mensajes y llamadas: entre ellos el de la expresidenta Michelle Bachelet.

Así lo confirmó el equipo del republicano a través de un comunicado.

“El presidente electo, José Antonio Kast, tras los resultados de la elección presidencial, recibió durante esta jornada un llamado telefónico del Presidente de la República, Gabriel Boric, con quien conversó sobre el proceso de transición y los principales desafíos que enfrenta el país”, se lee en el documento.

“Posteriormente, el presidente electo fue contactado por la expresidenta Michelle Bachelet, instancia en la que sostuvieron un diálogo respecto de los desafíos de Chile hacia el futuro, en un marco de respeto institucional y sentido de país en este proceso electoral”, se agrega.