Presidente Boric realiza llamado a Kast tras su victoria en el balotaje y le presenta sus felicitaciones

En el marco de la tradición cívica que rige en el país, pocos minutos antes de las 20.00 horas, el Presidente Gabriel Boric llamó a José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo en el balotaje.

El diálogo entre el Mandatario y el presidente electo tuvo una duración de cinco minutos, en los que hablaron principalmente del desafío que implica asumir la máxima magistratura del país.

El telefonazo del Jefe de Estado se produjo casi una hora después de que se los resultados del Servicio Electoral (Servel), con el 25,37% de las mesas escrutadas, dieron como ganador al líder republicano (59,8%) por sobre la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (40,2%).

“Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo, tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace cuatro años, y hoy día le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro” , le dijo Boric.

Y luego agregó: “Usted ha sido electo Presidente de la República de Chile, y por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como Presidente de la República, y prontamente expresidente de la República, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”.

Tras estas palabras, Kast le señaló: “Le quiero agradecer, señor Presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, también mi interés era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país”.

“Le quiero agradecer este llamado, y también la posibilidad de encontrarnos en algún momento para poder también conversar más en privado, de cómo hacer la mejor transición que se pueda, y después que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar, y que usted ve que hoy día están pendientes”, agregó.

El Presidente, luego, hizo hincapié en que la llamada estaba siendo transmitida por la señal oficial y, por lo tanto, saliendo en vivo para todo el país.

“Esta llamada tiene una particularidad, que es que la están viendo todos los chilenos y chilenas. Pero yo quiero transmitirle que para mí no es solamente un acto protocolar. Una de las cosas que he sentido muy fuertemente durante estos años en La Moneda y recorriendo Chile es el valor profundo de las instituciones, de la democracia, pero por sobre todo de su pueblo. Y yo estoy muy orgulloso de la democracia, independiente de quienes celebren, quienes estén tristes en el resultado de hoy, Chile de alguna manera se consolida de una forma que a todos nos enorgullece”, apuntó.

A eso sumó que: “Y quiero que sepa que le he transmitido a todos mis colaboradores, ministros, subsecretarios, que estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas se merecen. Así que va a contar con todas las facilidades, con todo lo que se requiera. Las coordinaciones podremos hacerla a su debido tiempo, y desde ya lo dejo invitado el día de mañana a La Moneda, a las 11.00, 11.30, es una hora que coordinarán nuestros equipos, para que venga acá y podamos conversar más en detalle”.

“Entiendo que también vendrá con su señora, con María Pía Adriasola, así que bienvenido, y si viene con alguien de su equipo también, para poder conversar un poquito más en detalle, algunas tareas de continuidad de Estado”, le señaló.

Y luego agregó: “Por cierto, poder tener la oportunidad de conversar cara a cara, usted y yo, durante unos minutos a solas, que siempre viene bien, porque va a conocer también en algún momento lo que significa la soledad del poder, en donde hay que tomar decisiones muy difíciles, y creo importante, por el bien de la patria, transmitirle parte de los aprendizajes que hemos tenido acá”.

El líder republicano, respondió a la invitación: “Le agradezco mucho, Presidente. Efectivamente, iría con Pía, y si se me autoriza ir con parte de las personas que me han colaborado en esta etapa, sería muy bueno, para que le pudieran transmitir algunas cosas, pudiéramos hacer algunas coordinaciones, y por supuesto después tener un momento de conversación privada. Le quiero agradecer también por el equipo que está aquí presente, los que generaron esta posibilidad de producción, de avanzada, porque han sido muy gentiles, y eso se agradece también”.

Para cerrar, el Mandatario remarcó: “Muy bien, José Antonio, nos vemos mañana entonces, puede venir con el equipo que estime conveniente, yo voy a estar con algunos de nuestros ministros del comité político, también para ver si hay algunas dudas urgentes que resolver, y desde ya poner todo a disposición para que el traspaso, insisto, sea institucional y esté a la altura de nuestros ciudadanos, que hoy día se han expresado democráticamente, y que no le quepa duda que Chile es más grande que usted, que yo, que todos quienes hemos pasado y se construye sobre la base de lo que todos han hecho antes, y eso espero que usted en el ejercicio, cuando le toque asumir el mando, también lo inspire. Así que muchísimas gracias, José Antonio, nos vemos mañana”.