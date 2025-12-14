Jara ofrece apoyo a Kast en “lo que sea bueno para Chile” y sostiene que integrará una oposición “firme” ante retrocesos

Acompañada de líderes de los partidos oficialistas, el exestratega de su comando, Darío Quiroga, y la exministra Carolina Tohá, la otrora candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, subió a la tarima que tenía dispuesta en el barrio París Londres para agradecer a sus adherentes y reconocer su derrota ante José Antonio Kast.

Entre cánticos alusivos al pueblo unido y otros en contra de Kast, la expresidenciable hizo un llamado: “Nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles, porque es la derrota donde más se aprende y donde más firme debe ser la convicción democrática”.

“Nos va a tocar ser oposición y quiero decirles que el camino de la unidad es el único que vale la pena”, reafirmó para luego tildar la coalición que sustentó su candidatura, Unidad por Chile, como una alianza “histórica”.

“Hay una tarea que continúa con todas y todos nosotros. A los millones que votaron por mí, quiero pedirles que conviertan esta noche en un desafío. Que el trabajo, la justicia social, la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos sigan siendo principios donde avancemos como país y no retrocedamos”, remarcó.

Luego, advirtió que no puede ponerse en riesgo las “conquistas” alcanzadas por la ciudadanía, entre las que nombró a los derechos de las mujeres, las 40 horas laborales, la libertad sexoafectiva, el copago cero, el alza de las pensiones y la educación gratuita. Junto con ello, afirmó que conformarán una oposición “propositiva y exigente”, pero firme en “proteger lo logrado” y “condenando cualquier atisbo de violencia venga de donde venga”.

“Presidente electo José Antonio Kast, en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder encontrará una oposición firme, democrática y responsable”, apuntó.

Tras gritos referentes a Kast, hizo un llamado a no fomentar la odiosidad y marcó que se debe escuchar a quienes votaron nulo o blanco en estos comicios. “Aquellos sectores que no se sienten representados por nosotros es a quienes más debemos escuchar. Aunque sea una tarea dolorosa debemos hacerlo. En las próximas semanas, debemos hacer una reflexión profunda de los factores que llevaron a este resultado”, acotó.

Adicionalmente, planteó que las izquierdas deben mantenerse unidas. "Nuestros valores mantienen toda su vigencia. Las propuestas que formulamos durante la campaña son mucho más que promesas electorales. Son las banderas que orientarán nuestro trabajo hacia adelante. Y para eso la unidad será fundamental. Unidad que no sólo hay que preservarla, sino que además hay que ampliarla y fortalecerla", llamó.

“Está claro que no obtuvimos el resultado que quisimos, pero la derrota siempre es breve. Mañana se vuelve a trabajar. Seguiremos luchando con coraje por las urgencias de Chile para que en este país se pueda vivir bien. Y en ese camino, queridas y queridos, nos volveremos a encontrar. Juntos y de pie, trabajando por un Chile más justo, por un Chile más digno, por un Chile más libre y por un Chile más igualitario”, fueron sus palabras de despedida de un discurso que terminó con la entonación del himno nacional.