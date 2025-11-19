BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Director regional de Conaf confirma ausencia de guardaparques en sector de Torres del Paine donde murieron 5 turistas

    De acuerdo a Mauricio Ruiz, no había funcionarios en el lugar debido a que el domingo se retiraron para ejercer su derecho a voto en las elecciones o para excusarse de no poder ir a sufragar.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O Tendencias

    Tras el fallecimiento de cinco turistas extranjeros en Torres del Paine, producto de las malas condiciones meteorológicas imperantes en el circuito “O” de este Parque Nacional de la Región de Magallanes, surgieron interrogantes respecto de una eventual falta de personal de Conaf en las jornadas del domingo y lunes en el sector, quienes podrían haber impedido el ingreso de los afectados a la compleja zona donde perdieron la vida.

    Y esto fue confirmado este miércoles por el director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Mauricio Ruiz, quien señaló a 24H que “el día 16 en la noche, para el 17, efectivamente no contábamos con personal ese día allá“.

    Lo anterior, en referencia al campamento Los Perros, desde donde los afectados -dos mexicanos, dos alemanes y una británica- iniciaron el pasado lunes un trayecto hacia el paso John Garner, con las sabidas consecuencias.

    “Ese día ellos, los funcionarios que estaban en el campamento (Los Perros), que son dos, bajaron hacia las porterías de Laguna Amarga (...) para emitir el derecho a votar el día 16″, relató.

    Al respecto, Ruiz detalló que “el día 16 teníamos 51 funcionarios trabajando ese día en el interior del parque nacional, en distintos sectores. El parque tiene 15 (sectores). El lugar donde sucedieron los hechos es el lugar más complejo de la montaña y ese día efectivamente bajaron a votar, pero para volver a su lugar de trabajo, al día siguiente (lunes), que se producía también un cambio de turno, hay que caminar muchísimo”.

    “Entonces, efectivamente, ese día estaba sin guardaparques en ese lugar”, sostuvo.

    Las declaraciones de la autoridad de Conaf se dan el mismo día en que personal de la Fuerza Aérea recuperó los cuerpos de las víctimas fatales y en medio de una investigación de la Fiscalía para establecer eventuales responsabilidades en la tragedia.

    Responsabilidad de Conaf

    Consultado por la investigación que lleva adelante la Fiscalía, y de eventuales acciones contra el Estado que puedan ejercer los familiares de las víctimas, Mauricio Ruiz afirmó que la decisión de dejar sin guardaparques el sector -para permitirles sufragar o excusarse por no hacerlo- se adoptó “como institución”.

    Tras señalar que el Parque Nacional Torres del Paine “nunca cierra”, el director regional de Conaf sostuvo que “cuando hay votaciones, tenemos que hacer bajada de nuestro personal para que se excusen o hagan el sufragio”.

    Consultado por posibles relevos para evitar dejar la zona sin resguardo, Ruiz indicó que “el relevo se hace cuando, en este caso, cuando tenemos toda la posibilidad de llegar al sector. En otros sectores más cercanos había relevo, pero en ese lugar en particular nos apoyan mucho de la empresa concesionaria, porque somos socios estratégicos”.

    “Aquí hay que entender un concepto: la Corporación solamente está en facultad de estar en los 15 sectores, aunque no contamos muchas veces con todo el personal. Hacemos alianzas estratégicas con empresas para que presten servicios turísticos, y en el caso de Perros, en particular, tenemos una empresa que da el servicio de campismo. Nosotros no tenemos campismo, solamente damos las orientaciones a los visitantes que circulan por la montaña”, afirmó.

    “Ese día (domingo), mala coincidencia, tocó la votación, bajaron y ellos estaban adentro del parque el día y la noche, pero no alcanzaban a llegar porque tienen que caminar alrededor de 15, 18 kilómetros para poder llegar nuevamente”, aseguró Ruiz.

    Prevenciones para el balotaje

    Consultado sobre si se reforzarán las medidas de seguridad en el parque nacional para que no se registre un episodio similar en la segunda vuelta del 14 de diciembre, Ruiz sostuvo que “vamos a tratar de que ahora tengamos todo el resguardo posible porque, te insisto, si bien no podemos estar en todos los lugares como funcionarios de guardaparques, también están nuestros socios estratégicos que son los concesionarios”.

    Sin embargo, requerido por la tibieza de sus palabras, el director regional retrucó y aseguró que “esto no va a volver a ocurrir (...) Yo me comprometo que esto no suceda para la segunda vuelta”.

    “Vamos a tener todos los resguardos. Y lo que estamos tomando son medidas administrativas de cierre de los circuitos, porque efectivamente, si no pudiéramos cumplir con el resguardo, vamos a tener que cerrar algunos sectores”.

    Alerta meteorológica

    En tanto, respecto de las malas condiciones del tiempo y por qué no se cerró el sector cercano al Paso John Gardner -como si lo hicieron del lado argentino- existiendo una alerta meteorológica, el director de Conaf Magallanes sostuvo que “eso nos llega frecuentemente, no solo una vez a la semana o en el mes, son muchas las condiciones de Magallanes en particular, y los vientos son fuertísimos siempre. Entonces, lo que hacemos es, recomendaciones a los turistas. En este caso sí se dieron el día anterior en la noche, independiente de que Conaf no estaba en el lugar, la empresa lo dio, dio todas las recomendaciones, porque esto sucede habitualmente”.

    Consultado por la responsabilidad que le cabe como director regional de Conaf, Ruiz indicó que aún no es contactado por el Ministerio Público para colaborar en la investigación, y que, a nivel administrativo, queda “a decisión netamente de nuestra autoridad”.

    Mauricio Ruiz, director regional de Conaf Magallanes.
    Más sobre:Torres del PainetragediaConafdirector regionalMauricio Ruizguardaparques

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sin sollozos ni algarabía: el sobrio regreso del Senado tras las elecciones

    Vitacura destituye a funcionarios grabados teniendo relaciones sexuales en edificio municipal

    Kast o nulo: Amarillos por Chile prepara encuentro nacional para resolver qué hacer en segunda vuelta

    Registro de deudores de pensiones alimenticias: 7 de cada 10 personas regularizaron su situación

    Bono por hijo ha beneficiado a más de 1 millón de mujeres desde su creación y se han pagado más de US$1.700 millones

    Cámara aprueba acusación contra Pardow y su destino queda en manos del Senado

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    5.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Sin sollozos ni algarabía: el sobrio regreso del Senado tras las elecciones
    Chile

    Sin sollozos ni algarabía: el sobrio regreso del Senado tras las elecciones

    Vitacura destituye a funcionarios grabados teniendo relaciones sexuales en edificio municipal

    Kast o nulo: Amarillos por Chile prepara encuentro nacional para resolver qué hacer en segunda vuelta

    Bono por hijo ha beneficiado a más de 1 millón de mujeres desde su creación y se han pagado más de US$1.700 millones
    Negocios

    Bono por hijo ha beneficiado a más de 1 millón de mujeres desde su creación y se han pagado más de US$1.700 millones

    Presupuesto: oposición advierte que gobierno deberá negociar ajuste de ingresos y gastos en el Senado antes de votar partidas

    Molymet aumenta sus ganancias al tercer trimestre ante mayores volúmenes de ventas

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre
    Tendencias

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    En vivo: Santiago Wanderers recibe a Cobreloa por los cuartos de final de la liguilla de ascenso
    El Deportivo

    En vivo: Santiago Wanderers recibe a Cobreloa por los cuartos de final de la liguilla de ascenso

    ¿Se va de Uruguay?: Marcelo Bielsa convoca a conferencia de prensa en medio de los rumores de un posible adiós

    Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    EE.UU. y el regreso de la “Doctrina Monroe”: los focos de la ofensiva en América Latina
    Mundo

    EE.UU. y el regreso de la “Doctrina Monroe”: los focos de la ofensiva en América Latina

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?