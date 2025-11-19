Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

La Fuerza Aérea de Chile informó este miércoles que recuperaron los cuerpos de los cinco turistas extranjeros que fallecieron en medio de complejas condiciones climáticas el lunes en el sector Los Perros del Parque Nacional Torres del Paine.

De acuerdo con lo informado por la FACh, el helicóptero Bell-412, del Grupo N°6 de Aviación, de la IVª Brigada Aérea despegó a eso de las 11.00 horas de la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, para colaborar con el rescate.

“El plan de vuelo contempló una escala técnica en Puerto Natales para reabastecimiento de combustible, y posteriormente dos tramos hacia la zona del accidente, con destino final en el Destacamento Acorazado N°5 “Lanceros”, del Ejército de Chile, ubicado en Puerto Natales”, especificó la institución castrense mediante un comunicado,

El operativo, según informaron, contó con “la autorización otorgada por la Fiscalía, permitiendo avanzar en los procesos legales y logísticos necesarios para la repatriación de las víctimas a sus países de origen”.

Esta jornada, además, Carabineros rescató a cuatro sobrevivientes -un estadounidense, un chileno, un australiano y una persona cuya nacionalidad está por confirmarse- que permanecían en el campamento Dickson y contaban con lesiones. Luego de trasladarlos al Hospital de Puerto Natales, emprendieron el vuelo nuevamente para evacuar a los sobrevivientes restantes, cuya cantidad aún no ha sido informada.