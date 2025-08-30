Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

En la mañana de este sábado, la Fiscalía confirmó el fallecimiento de Kevin Olguín (32) -alias “Baby Bandito”, ejecutor del robo del siglo en el Aeropuerto de Santiago en 2014- y de su pareja de 25 años en Cerro Navia.

Desde el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) informaron que ambos fueron baleados por desconocidos mientras se desplazaban por un vehículo en calle Los Aromos.

El fiscal ECOH Fernando Anaís especificó que “los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo, no podrían tener una cantidad específica toda vez que la policía está haciendo los trabajos en el lugar, pero estaríamos hablando de al menos unos 20 impactos balísticos”.

El fiscal, además, confirmó que el vehículo en el que se desplazaban ambas víctimas era de propiedad de Kevin Olguín y que luego del ataque armado éste último perdió el control del automóvil y se estrelló contra un árbol. Asimismo descartó que el lugar por el que transitaba correspondiera a su hogar, ya que su último domicilio está en una comuna aledaña y no en Cerro Navia.

El persecutor cerró su alocución confirmando que Olguín denunció en mayo haber sido víctima de una asalto en modalidad encerrona, que también incluyó disparos.

Por su lado, la Policía de Investigaciones detalló las pericias en curso. “En estos momentos el personal policial se encuentra realizando levantamiento de cámaras de grabación, evidencia balística y biológica. Se continúan diligencias tendientes a establecer la dinámica de los hechos como asimismo la identificación de él o los autores del delito”, sostuvo el comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte.