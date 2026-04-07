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    Dos detenidos tras fallida encerrona en Huechuraba: uno de ellos es menor de edad

    Los detenidos corresponden a dos jóvenes de 19 y 16 años.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Dos sujetos fueron detenidos en la comuna de Recoleta tras intentar realizar una encerrona frustrada en horas de la madrugada.

    Los hechos se registraron en la comuna de Huechuraba, donde los sujetos -que se encontraban junto a otros dos individuos- intentaron robar el vehículo a una mujer que se trasladaba en el sector. A pesar del intento, la victima logró evitar el robo realizando una maniobra evasiva.

    Tras esto, es que el vehículo fue detectado en la comuna de Cerrillos, donde personal policial intentó realizar una fiscalización. Al notar la presencia de Carabineros, es que estos se dieron a la fuga iniciándose una persecución.

    El seguimiento se extendió a la comuna de Recoleta, donde en la intersección de calle Montana con Diego Silva Henríquez, fueron detenidos dos de los sujetos.

    En la ocasión, además se logró la recuperación del automóvil en el que se transportaban.

    Los sujetos, ambos de nacionalidad chilena, fueron identificados como W.S.E.V. de 19 años con antecedentes y una orden vigente por robo con violencia; y O.V.D.A. de 16 años, también con antecedentes.

    Más sobre:CarabinerosPolicialRecoletaHuechuraba

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