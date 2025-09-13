Dos estudiantes graves tras ser apuñalados en riña al interior de la Universidad Central

Dos estudiantes terminaron heridos de gravedad luego de ser apuñalados en una riña registrada al interior de uno de los campus de la Universidad Central, en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

Según se informó, el hecho se produjo durante esta tarde en el contexto de celebraciones previas a las Fiestas Patrias, la cual se efectuó en el sector denominado “La Pérgola”, al interior del campus Vicente Kovacevic II, ubicado al frente del Parque Almagro.

Allí, por una aparente rencilla previa, los jóvenes de 22 y 23 años, fueron atacados con un arma blanca, debiendo ser trasladados a la ex Posta Central para recibir atención médica. En primera instancia se señaló que habían ingresado bajo riesgo vital, pero lograron ser estabilizados.

El coronel Pedro Olguín, de la Cuarta Comisaría de Santiago, señaló desde el lugar que “se mantenía una junta entre alumnos, y producto, al parecer de una rencilla, se inició esta agresión”.

Más tarde afirmó que en el lugar “existen dos personas lesionadas por arma blanca y se mantiene también un detenido, a quien se le incauta un arma blanca del tipo cortapluma”.

El policía precisó que los estudiantes heridos se encuentran fuera de riesgo vital tras la atención médica recibida.

Respecto al contexto de la agresión, el coronel Olguín afirmó que “preliminarmente, se mantenía una junta de alumnos. Los tres son estudiantes de diferentes años y carreras de este centro educacional y respecto al contexto, se está recabando la información”.

Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen) lamentaron el hecho y agregaron que “ya hemos comenzado a realizar las gestiones necesarias para ponernos en contacto con sus familias, con el fin de brindar apoyo y acompañamiento en este momento”.

Durante la noche hicieron un llamado de oración por los afectados, que deberán ser sometidos a intervención quirúrgica.

Debido al violento hecho, desde la Universidad Central suspendieron todas las actividades académicas y administrativas programadas para este sábado en los campus Vicente Kovacevic I y II, además del centro deportivo ubicado dentro del mismo lugar.