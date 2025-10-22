Dos fallecidos y al menos 20 heridos deja accidente de tránsito en Ovalle

Dos fallecidos y cerca de 20 heridos dejó un accidente de tránsito en Ovalle, en la intersección de la Ruta D-45 con la Ruta D-605, en el sector de la Rotonda Punitaqui, región de Coquimbo.

La colisión involucró a un bus interurbano y un vehículo tres cuartos. Este último, producto del choque, se volcó a un costado de la carretera y sus dos ocupantes resultaron fallecidos.

La magnitud del accidente movilizó a unidades de rescate -Bomberos, SAMU y Carabineros- que continúan trabajando en el lugar, mientras se realizan las pericias para esclarecer las causas del accidente. Los heridos, en su mayoría pasajeros del bus, fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la zona.

De momento, el tránsito se encuentra cortado, pues integrantes del SIAT de Carabineros están realizando peritajes en el sitio. La zona afectada es un punto clave de conexión hacia Punitaqui y otras comunas del interior de la región.