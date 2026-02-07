Dos gendarmes son tomados de rehén por internos en Centro de Detención Preventiva de Vallenar

Dos funcionarios de Gendarmería del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la ciudad de Vallenar fueron tomados como rehenes por cinco internos el pasado viernes durante la mañana, en medio de un procedimiento de fumigación.

Según pudo averiguar La Tercera, los gendarmes concurrieron al módulo 2 del CDP para realizar una fumigación de plagas. En medio de la salida de los internos al patio para realizar el procedimiento, uno de ellos comenzó a insultar a uno de los gendarmes y a negarse a salir al patio.

Aquello derivó en que ambos se enfrascaran en un enfrentamiento físico, pues el interno mostró resistencia al intentar ser conducido al patio por el custodio.

En medio de este hecho, y ante la concurrencia del segundo gendarme para ayudar a su colega, otros cuatro internos bloquearon la puerta de entrada al módulo, dejando sin salida a ambos.

Tras esto, alertados por sus compañeros, el resto del personal de Gendarmería del CDP concurrió al módulo y logró dispersar a los internos mediante el lanzamiento de una lacrimógena.

Los dos custodios que resultaron heridos en el enfrentamiento fueron trasladados al Hospital Provincial de Huasco para constatar sus lesiones. Por su parte, los cinco internos involucrados en el hecho fueron puestos en celdas de aislamiento provisorio.

Tras el procedimiento se realizó un allanamiento preventivo en el módulo. En este se encontraron diez celulares, cuatro cargadores, siete cables USB y ocho elementos cortopunzantes.

Desde Gendarmería del CDP realizaron una denuncia al Ministerio Público por los hechos.