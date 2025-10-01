Dos mujeres en riesgo vital tras ser atropelladas al cruzar por un paso no habilitado en la autopista General Velázquez

Dos mujeres fueron atropelladas en la autopista General Velázquez tras cruzar por un paso no habilitado de la ruta.

De acuerdo a la información preliminar entregada por Carabineros, se trata de dos mujeres en situación de calle, las cuales intentaron cruzar la vía por un paso no habilitado de poniente a oriente a la altura de Lo Valledor.

Las mujeres fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco, donde permanecen en riesgo vital.

A raíz del hecho es que se encuentra cortado el tránsito en su totalidad en el lugar y está siendo desviado de sur a norte a la altura de Departamental.