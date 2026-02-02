DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar

El exyerno de Julia Chuñil no ha vuelto a declarar ante el Ministerio Público desde que la Defensoría Penal Pública (DPP) asumió su representación.

El imputado de iniciales B.F.B.D., fue formalizado en calidad de encubridor de los delitos de parricidio consumado y robo con violencia e intimidación frustrado, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Javier Omar Troncoso Chuñil, hijo de la mujer desaparecida, fue imputado por la Fiscalía de Los Ríos como autor de los delitos consumados de parricidio, maltrato habitual, inhumación ilegal, maltrato corporal relevante y trato denigrante de su madre.

Además, se le imputó un delito frustrado de robo con violencia e intimidación a adulto mayor, por hechos registrados en noviembre de 2024, en la comuna de Máfil.

“P ude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia , presionándola contra la pared de la bodega, colindando el domicilio de la señora Julia”, declaró B.F.B.D. el jueves 15 de enero ante el Ministerio Público y Carabineros.

Según ese testimonio, Javier dio muerte a la mujer de 73 años. Los otros hijos de la adulta mayor, Jeannette del Carmen Troncoso Chuñil y Pablo Marcelo San Martín Chuñil, no lo evitaron, ayudaron a su hermano a ocultar el cuerpo y urdieron un relato de una falsa desaparición.

Las revelaciones del exyerno de Chuñil fundamentan el despliegue que se ejecuta en el terreno en el que vivía la mujer con la intención de encontrar lo que serían sus restos.

El testimonio que incrimina a los hermanos fue puesto en duda por la abogada Karina Riquelme, que aseguró que “una declaración sin abogado defensor no tiene validez jurídica”.

En una conversación fuera de cámara con Contigo en la Mañana de Chilevisión, el yerno de Julia Chuñil, según este medio, habría corroborado que no contaba con un abogado cuando dio su testimonio voluntariamente.

La DPP presentó una cautela de garantías, que fue acogida por el tribunal, para que cualquier diligencia respecto al imputado sea informada y realizada con presencia de su abogada.