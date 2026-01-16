“No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

Santiago 23 de junio 2025. Se realiza alegatos ante la Segunda Sala de la Corte Suprema por el caso de la desaparicin de la activista mapuche Julia Chunil. Javier Salvo/Aton Chile

La abogada defensora de los hermanos Chuñil, Karina Riquelme, habló con la prensa tras la formalización de los hijos de Julia Chuñil y cuestionó la confesión del ex yerno de la activista mapuche.

Este viernes se conoció la decisión del tribunal de dejar en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil y decretar el arresto domiciliario para Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. Todos acusados por la muerte de su madre.

Posterior a la audiencia, la profesional señaló que “las investigaciones son complejas, toman tiempo. En esta primera etapa, nos encontramos conformes con la resolución". Sin embargo, precisó que como defensa: “No asumimos la participación de Javier”.

En esa línea, cuestionó la declaración del exyerno de Julia Chuñil, que quedó con arresto domiciliario nocturno, expresando que “es la persona que entrega declaración sin su abogado defensor, y por favor pongamos atención en eso. Ustedes saben que en otros casos ha sucedido que personas han entregado declaraciones sin abogado defensor; no tiene validez a nivel jurisprudencial”.

“Estuvo en el tribunal adelante de todos (exyerno) y no dijo nada. Y justo cuando no estaba ni el juez ni el abogado defensor, declara. ¿No les parece a ustedes llamativo? ¿Cuál sería la explicación para esa declaración?“, preguntó.

“Yo creo que, como en otras oportunidades a otras personas que mantienen bajo nivel cognitivo, porque ustedes escucharon que esta persona no pudo ni siquiera decir su número de carnet, hay que fijarse en detalles que pudieran darnos luces y que, si bien en estos momentos yo no puedo afirmar derechamente lo que sucedió, lo único que yo puedo decir es que una declaración sin abogado defensor no tiene validez jurídica”, aseveró la defensora.