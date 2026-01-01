SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país

    Los espéctaculos más importantes ocurrieron en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar e Iquique. Esta última ciudad en cambio apostó por un show de drones en vez de pirotecnia.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país. Por Diego Martin/Aton Chile

    A la espera del 2026 las diferentes regiones del país buscaron su propio sello para recibir este nuevo año con espéctaculos para la comunidad. Así fue como después de siete años los fuegos artificiales volvieron a la Torre Entel en Santiago.

    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país. Por Diego Martin/Aton Chile

    El evento además contó con la presentación de cantantes como Américo, La Noche y Princesa Alba desde un escenario en la Alameda en que medio millón de personas recibieron juntos el año nuevo.

    Previo al conteo de las 00:00 horas, también los santiaguinos pudieron ver una presentación de drones que diseñaron símbolos patrios en el aire como el de un moai, un cóndor y una araucaria.

    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país. Foto: Aton Chile
    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país. Por Diego Martin/Aton Chile

    Valparaíso

    En la región de Valparaíso también se llevó a cabo un despliegue de fuegos artificiales, los que fueron lanzados desde el mar desde siete puntos distintos en Viña del Mar y nueve puntos en Valparaíso.

    Sin embargo, las visuales del espéctaculo en la región se vieron afectadas por una densa neblina que difuminaba el efecto de la pirotecnia.

    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país. Por Sebastian Cisternas/ Aton Chile
    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país. Por Andres Pina/Aton Chile

    Además, en la región tuvieron un show en vivo en que se presentó la banda Los Viking 5, el cantante Jordan y otros artistas más en la Plaza Sotomayor.

    Iquique

    En la capital de la región de Tarapacá en cambio, no hubo fuegos artificiales. En Iquique apostaron por el despliegue en el aire de 1.500 drones. Desde Playa Cavancha se pudieron ver figuras como el escudo de Club Deportes Iquique y el rostro del fallecido cantante Tommy Rey.

    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país. Por Alex Diaz/Aton Chile.
    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país. Por Alex Diaz/Aton Chile
    Drones y fuegos artificiales adornaron el cielo durante festejos de Año Nuevo a lo largo del país. Por Alex Diaz/Aton Chile

    Otros shows

    En otros lugares del país también se realizaron festejos masivos. En Valdivia se contempló un show de fuegos artificiales de “bajo impacto”, como señalaron en sus comunicados y que se pudieron ver desde la Playa Los Molinos. Además, hubo un escenario en la costanera que desde las 20:00 acompañó a la gente con música en vivo.

    En Arica, si bien no hubo fuegos artificiales, desde la municipalidad dispusieron de tres escenarios; uno en el Parque Vicuña Mackenna, otro en Playa Las Machas y otro en Parque Punta Norte para recibir el año nuevo con música y animadores.

    Y desde El Quisco un show de 500 drones recibió el nuevo año. También acompañaron la noche con la presentación del DJ Pablito Pesadilla en la Playa Los Corsarios.

