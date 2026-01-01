Así se vivieron los shows de fuegos artificiales con que Viña del Mar y Valparaíso recibieron el 2026

Valparaiso, 1 de enero 2026 Espectaculo de fuegos artificiales Año Nuevo en el Mar en la bahia de Valparaiso Sebastian Cisternas/ Aton Chile

El 2026 fue recibido en Viña del Mar y Valparaíso con sendos shows pirotécnicos, los que lamentablemente para los asistentes se vieron opacados por las condiciones climáticas.

Una densa neblina cubrió ambas ciudades para la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero, lo que afectó en buena medida la visibilidad del evento, especialmente tras los primeros minutos de pirotecnia, según señalaron las personas a través de las redes sociales.

En Viña del Mar apostaron con siete puntos de lanzamiento, todos en el mar: Recreo, Caleta Abarca, Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros, Playa del Deporte y Reñaca.

En tanto, Valparaíso contó con nueve puntos de lanzamiento. La pirotecnia se extendió por aproximadamente unos 20 minutos y contó con más de 28 mil disparos.

Mientras tanto, en la Plaza Sotomayor también se desarrolló la tradicional fiesta con la que se recibe la llegada de cada nuevo año. El show durante la jornada contó con la participación de Dionisio y su cumbia, Jordan y Tú, Paula Rivas, Los Viking 5 y DJ Frans.

Los siguientes son algunos registros de los fuegos artificiales de la jornada:

Fuegos artificiales Valparaíso

Fuegos artificiales Viña del Mar

