DT cursa más de 100 infracciones en todo el país en fiscalizaciones del comercio durante Fiestas Patrias
213 trabajadores fueron enviados a sus casas debido a que no les correspondía trabajar durante los feriados irrenunciables de septiembre.
La Dirección del Trabajo (DT) confirmó el curso de más de 100 infracciones en el marco de las fiscalizaciones del feriado irrenunciable en el comercio este jueves 18 y viernes 19 de septiembre, durante las Fiestas Patrias 2025.
Hasta cerca de las 18.00 horas de este viernes, desde el organismo confirmaron la realización de 338 fiscalizaciones, a nivel nacional, de las cuales 119 resultaron en multas.
Las regiones con más infracciones fueron las de O’Higgins, Metropolitana y Los Ríos. Junto con ello, se precisó que 213 trabajadores fueron enviados a sus casas debido a que no les correspondía trabajar durante las dos fechas. En ese ítem, en la capital, 64 personas fueron suspendidas de sus labores y enviadas a sus domicilios.
En total, el monto de las multas cursadas suman unos $121.238.797.
