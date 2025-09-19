DT cursa más de 100 infracciones en todo el país en fiscalizaciones del comercio durante Fiestas Patrias

Sifup se reune con la ANFP en la Direccion del Trabajo en Santiago 21/1/2025

La Dirección del Trabajo (DT) confirmó el curso de más de 100 infracciones en el marco de las fiscalizaciones del feriado irrenunciable en el comercio este jueves 18 y viernes 19 de septiembre, durante las Fiestas Patrias 2025.

Hasta cerca de las 18.00 horas de este viernes, desde el organismo confirmaron la realización de 338 fiscalizaciones , a nivel nacional, de las cuales 119 resultaron en multas .

Las regiones con más infracciones fueron las de O’Higgins, Metropolitana y Los Ríos. Junto con ello, se precisó que 213 trabajadores fueron enviados a sus casas debido a que no les correspondía trabajar durante las dos fechas. En ese ítem, en la capital, 64 personas fueron suspendidas de sus labores y enviadas a sus domicilios.