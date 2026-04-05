Dos personas resultaron lesionadas la tarde de este sábado tras un intento de robo a una bodega en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, luego de que el propietario del recinto repeliera el ingreso utilizando un arma de fuego debidamente inscrita.

Según informó el teniente Matías Federichi Guanofil, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, el procedimiento se originó tras un comunicado radial que alertó sobre la presencia de sujetos intentando ingresar a una bodega ubicada en calle López de Vega.

Al llegar al lugar, Carabineros constató que el propietario del recinto había efectuado al menos cinco disparos con una escopeta en contra de los individuos, quienes resultaron heridos.

Uno de los sujetos recibió impactos en el rostro y el hombro, mientras que el segundo presentó una lesión en sus piernas. Ambos fueron atendidos inicialmente por personal municipal con conocimientos de salud y posteriormente trasladados hasta el Hospital Félix Bulnes.

Dueño de bodega hiere a dos delincuentes tras intento de robo en Quinta Normal

Ingreso al recinto y antecedentes previos

De acuerdo con la información policial, los individuos habrían ingresado al recinto tras escalar un muro perimetral de aproximadamente cuatro metros de altura.

Además, portaban herramientas para cometer el ilícito, incluyendo un esmeril angular, y previamente habrían cortado cuatro candados que aseguraban el acceso a la bodega.

El teniente Federichi indicó que durante la semana el propietario ya había sido advertido por vecinos sobre la presencia de personas sospechosas rondando el lugar. A esto se sumó que, horas antes del hecho, recibió una alerta por el corte del suministro eléctrico en el recinto.

Ante esta situación, el dueño se trasladó hasta su lugar de trabajo para resguardar el inmueble, momento en que se encontró con los sujetos e hizo uso de su arma.

Dueño de bodega hiere a dos delincuentes tras intento de robo en Quinta Normal JAVIER SALVO/ ATON CHILE

Detenidos con antecedentes

Carabineros confirmó que ambos involucrados son hombres adultos de nacionalidad chilena. Uno de ellos mantenía dos órdenes de detención vigentes por los delitos de robo con intimidación y robo en lugar no habitado.

Al momento, no se descarta la participación de más personas en el hecho, lo que será materia de investigación, ya que vecinos señalaron la posible presencia de otros individuos en las cercanías del lugar.

Respecto al dueño de la bodega, se informó que es un adulto que se dedica al rubro de motocicletas y artículos para motoristas, y que al momento del hecho se encontraba acompañado de su nieto. Ninguno resultó lesionado.