EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

La Embajada de Estados Unidos en Chile confirmó que entregará asistencia para combatir los incendios forestales que afectan principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío, donde ya se han registrado al menos 14 fallecidos en Penco y miles de hectáreas arrasadas por el fuego.

Mediante su cuenta de X, el embajador Brandon Judd señaló que “el presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”. Agregó que “en los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”.

La embajada también expresó sus condolencias por las muertes confirmadas en Bulnes (Ñuble) y Penco (Biobío). “Como en el pasado, Estados Unidos está comprometido con sus vecinos chilenos. La embajada brindará su apoyo, a través de la donación de equipos a Conaf y a los bomberos, lo más pronto posible”, concluyó Judd.

El incendio, que comenzó la tarde del sábado, ha afectado diversos sectores de Concepción, Penco y Tomé, arrasando la localidad de Punta de Parra y zonas pobladas en Lirquén. Personal de bomberos, brigadas de Conaf, la empresa Arauco y el Ejército trabajan para controlar y extinguir las llamas. Desde Valparaíso, un Boeing 737 tipo “tanker” se dirige a Los Ángeles para sumarse, posiblemente, a las labores de combate.

Actualmente, hay 24 aeronaves desplegadas y se han emitido 87 alertas SAE para evacuar preventivamente a la población en riesgo. En este contexto, el presidente Gabriel Boric suspendió su viaje a Chiloé y concentrará su despliegue en las zonas afectadas por los incendios