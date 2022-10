Ejército informa Alto Mando 2023: asciende a general de división Luis Cuellar y 11 generales pasan a retiro

Durante la noche de este viernes, el Ejército informó la composición que tendrá su Alto Mando durante el 2023 y que ya fue aprobado por el Presidente Gabriel Boric.

Entre las principales modificaciones que tendrá la institución castrense, se cuenta el retiro de 11 generales, entre las que se incluyen renuncias voluntarias, el término de la carrera militar y las “necesidades institucionales”.

Entre quienes pasan a retiro se menciona a los generales de división Cristóbal de la Cerda Rodríguez, Rubén Segura Flores y José Marzal Sánchez. También a los generales de brigada Miguel Orriols Winter, Jorge Kunstmann Casas, Sergio Nazar Martínez, Sergio Estévez Valencia, Luis Pérez Astorga, Rafael Meza Feres, Enrique Jaque Ávila y Claudio Orellana Burrows.

Asimismo, en los ascensos, el general de brigada Patricio Amengual Escobar y Luis Cuellar Loyola, ahora serán generales de división.

Este último causó polémica a inicios de año, cuando ejercía como jefe de Defensa Nacional para La Araucanía y tildó de “cobardes” a los responsables de las muertes de un comunero en Cañete y de un agricultor en Angol, registradas en enero pasado.

“Nosotros no somos policías, nosotros somos parte de la Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va centrar su arma, va a identificar blanco y va a haber bajas, eso es una realidad, va a haber bajas”, destacó, añadiendo que “por eso les digo y repito enfáticamente; aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito” concluyó el general Cuellar, quien ahora será general de división.

Además, 16 coroneles ascenderán a general de brigada. Entre ellos se menciona a Rafael Cabrera Osorio, René Ellwanger Alvar, Mario Sepúlveda Fuentes, Pablo León Gould, Dahir Ahmed Guzmán, Jorge Salinas Schlack, Rodrigo Contreras Ayala, Guido Fravega Bordoli, Ramón Oyarzún Gatica y Gianfranco Cassinelli Gorigoitía.

También ascendieron Ricardo Merino González, Juan Van De Wyngard Véliz, Osvaldo Larraín Gallegos, Luis Espinoza Villalobos, Eric Fuentes Maturana y Francisco Silva Terán.

La Comandancia del Ejército, quedará compuesta por el comandante en Jefe, Javier Iturriaga; el secretario general, general de brigada Ricardo Merino; el contralor de la institución, Patricio Amengual y por el auditor general, Eduardo Rosso.