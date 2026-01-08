El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

Con celeridad avanza una serie de remodelaciones que la Casa Central de la Universidad de Chile está llevando a cabo desde el 22 de septiembre del año pasado para el edificio histórico que fue construido el 30 de marzo de 1863 e ideado por el arquitecto francés Lucien Ambroise Hénault.

El ambicioso proyecto no solo contempla renovar la cubierta del Monumento Histórico Nacional, sino que además hará mejoras de las aceras de la calle Arturo Prat y la acera sur de la Alameda frente a la Casa Central. También contempla la remodelación del ala norponiente del edificio, la recuperación del Salón de Honor -lugar de emblemáticas citas republicanas-, la normalización eléctrica y renovación del Archivo Central Andrés Bello -que aglomera archivos históricos y bibliografía- y la apertura de un café junto a la librería universitaria.

Los proyectos involucran gastos del Fondo Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional (FRIL), de la Municipalidad de Santiago y el Proyecto Nueva Alameda.

El cambio a la cubierta tiene contemplado finalizar el 20 de mayo de este año, por un precio de 25.504,7 UF (Casi mil millones a hoy día) . La remodelación fue aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales -al ser un monumento histórico- y fue adjudicada mediante licitación pública a la empresa AFA.

La cubierta de la Universidad de Chile.

La prorrectora, Alejandra Mizala, dice que “el reemplazo de su cubierta es una obra fundamental para detener el deterioro provocado por filtraciones de aguas lluvias y asegurar la preservación de este edificio emblemático. Con esta obra resguardamos el valor patrimonial de la Casa Central y aseguramos que siga siendo un símbolo vivo de la historia y compromiso público de la Universidad de Chile”.

El proyecto contempla el retiro de la actual techumbre, junto a sus canaletas, forros y bajadas de agua para reemplazarlos con paneles de acero zincado prepintado.

Los mejoramientos a la calle Arturo Prat involucran un monto de $118.227.000 en el proyecto que durará cuatro meses, para trabajos entre la Alameda y Hermanos Clark con una superficie de 1.015 m2. Ahí se pretende instalar vegetación y mobiliario para los peatones .

El proyecto en la Acera Sur Alameda gastará $128.251.000 y se busca iluminar el frontis del edificio.

El paseo aledaño a la Universidad de Chile.

Otro hito contemplado en el proyecto es la apertura de una cafetería familiar llamada Justicia Café en el espacio de la Librería Universitaria. Dicha cafetería cuenta con cerca de una década de trayectoria y actualmente opera con otro puesto en la Biblioteca Nacional.

También hay trabajos en los patios Ignacio Domeyko y Andrés Bello.

La Casa Central fue declarada monumento nacional en 1974 . Se contempla que el recambio de la cubierta del techo es el primer paso y requisito del Consejo de Monumentos Nacionales para comenzar el proceso de la restauración de la fachada histórica del edificio.

En dicho edificio se encuentran la Rectoría, la Prorrectoría, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, el Archivo Central Andrés Bello, el Senado Universitario, el Consejo de Evaluación y la Editorial Universitaria.

Parte de los lugares que serán remodelados -como el Salón de Honor- han acogido innmuerables ceremonias republicanas y lo cierto es que a lo largo de su historia, el edificio ha sido objeto de varias restauraciones.