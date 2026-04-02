El cara a cara de Kaiser y Parisi en tribunales: exdiputado rechaza disculpas y querella por injurias podría llegar a juicio

A las nueve de la mañana de este jueves, en las afueras de la sala 403 del edificio A del Centro de Justicia, esperaban su turno para ingresar a una audiencia dos excandidatos presidenciales. Por un lado estaba el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, mientras que por el otro lado el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (PNL).

Ambos excandidatos estaban acompañados por sus abogados y equipos de trabajo aunque llegaban hasta dicha audiencia de acción privada con diferentes posiciones, luego de que en octubre del año pasado, y en medio de la candidatura presidencial, Kaiser presentara una querella por injurias y calumnias en contra del representante del PDG.

En ese escrito, el libertario expuso una serie de entrevistas en las que Parisi cuestionaba que Kaiser recibiera asignación parlamentaria durante la campaña presidencial, sosteniendo que “es una corrupción lo que está haciendo”. Los dichos molestaron al líder del PNL quien lo llevó ante la justicia.

La audiencia de este jueves, dirigida por el magistrado Juan Carlos Valdés, fue el primer cara a cara de los excandidatos presidenciales, luego de un extendido proceso en el que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago no podía notificar a Parisi y poner en marcha la causa, ya que el dirigente del PDG se encontraba fuera del país. Su permanencia en Estados Unidos y el hecho de que su domicilio en el Servel no existe postergó en varias ocasiones la audiencia de hoy, instancia en la que las partes intentaron llegar a un acuerdo.

Las disculpas de Parisi

Acompañados por sus abogados, tanto Parisi como Kaiser esperaron el turno de su causa para ingresar a la sala del Octavo Juzgado. Pese a la distancia de ambos, en un momento el excandidato del PDG se acercó a saludar a Kaiser, con quien tuvo un intercambio de palabras de índole personal. Todo eso mientras la audiencia que los antecedía se extendía.

Quienes sí hablaron de la causa fueron los abogados de ambos, aunque -según expusieron ante el juez- no pudieron llegar a un acuerdo extrajudicial para terminar la causa. En la misma audiencia el representante de Kaiser, el abogado Maximiliano Murath, señaló que pese a la falta de acuerdo, igualmente su representado estaba dispuesto a llegar a conciliar una postura si Parisi pedía disculpas.

El representante del PDG tomó la palabra y expuso sus disculpas a su otrora contrincante presidencial. “Mi intención nunca fue injuriar ni atachar ningún delito o crimen en mis palabras. Básicamente, indicar que hay un problema en el sistema que es injusto para el resto de los candidatos a la presidencia. En ningún caso quise injuriar ni perjudicar la honra de la persona que está siendo en este momento receptor de estas disculpas”, dijo Parisi, quien estaba acompañado del abogado Mauricio Pavez.

Pero las palabras de Parisi no tuvieron eco en Kaiser, quien al ser consultado por el juez Valdés si aceptaba las disculpas de su excontendor, las rechazó. “Señoría, mire, en su momento se presentó incluso un proyecto de ‘ley Kaiser’. Se individualizó a mi persona como el representante de toda una forma o tipo de corrupción. Señoría, creo que no es satisfactorio simplemente plantear que esto habría sido dentro de lo que es la legítima crítica política, porque no lo es”.

“La legítima crítica política no individualiza en una persona, en primer lugar. En segundo lugar, no hace creer a la opinión pública que esa persona no es honrada, que en esa persona no puede ser confiada en razón de su uso de recursos públicos y que ese uso de recursos públicos sería ilegítimo. (...) Y en ese sentido, señoría, me parece que es insuficiente todavía la oferta de la contraparte”, concluyó Kaiser.

La petición de Kaiser

Ante la negativa de Kaiser el magistrado pasó a la segunda etapa de la audiencia, denominada conciliación. El abogado del representante del PNL expuso que ellos proponían que, para lograr un acuerdo, Parisi y Kaiser llamaran a una conferencia de prensa en la que el primero asumiera sus palabras y le pidiera disculpas públicas al segundo. “Que diga que lo que aparece en la prensa lo dijo él. Y que, por lo tanto, a partir de esos dichos pida disculpas públicas”, afirmó Murath.

El abogado de Parisi dijo que estaban llanos a llegar a un acuerdo, aunque aclaró que “hay dichos que no coinciden ni siquiera con los reportes de prensa que se indicaron, porque el señor Parisi nunca lo ha tratado de corrupto, sino que fue el titular de la nota y, si se escuchan los audios, jamás fueron esos los dichos. Por lo tanto, si es que estiman pertinente, se puede manifestar que él nunca lo ha tratado de esa forma. Pero de decir algo que no dijo es un problema, porque efectivamente lo que se dijo fue que podía ser tentativo de corrupción”, dijo Pavez.

“Nos interesa llegar a un acuerdo, para ahorrarle tiempo al tribunal”, intervino Parisi.

Si bien las partes estaban de acuerdo en la forma en que se debía llegar a estas disculpas públicas, a través de una conferencia de prensa, no existió acuerdo respecto de las palabras que debían expresarse, toda vez que Parisi no reconoce que le haya imputado hechos de corrupción a Kaiser, cosa que el exdiputado sí considera que ocurrió.

Ante esa discrepancia el tribunal resolvió -por propuesta de los abogados- fijar una nueva audiencia para que ambos lleguen con un texto de disculpas acordado. De no concretarse ese acuerdo para esa instancia, advirtió el juez Valdez, será en esa misma audiencia en la que se acordará una apertura de juicio simplificado. Esa audiencia, en la que nuevamente Parisi y Kaiser deberán verse las caras, quedó fijada para el próximo 14 de mayo.

A la salida de la audiencia, La Tercera intentó conocer la opinión de los excandidatos, sin embargo Parisi declinó referirse al caso. Kaiser, en tanto, aseguró que “para que se pudiese llegar a un acuerdo se requiere que la parte querellada reconozca, primero, que cometió un acto reprochable y lo reconozca sin ambages y que pida disculpas públicas por haber cometido ese acto reprochable ya reconocido”.