El debut de Steinert en Seguridad: viaja a Puerto Varas junto al general Araya por ataque contra sargento de Carabineros

La exfiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, acaba de jurar como la sucesora del exministro Luis Cordero al mando del Ministerio de Seguridad Pública.

El estreno de Steinert en la política y en el gobierno del Presidente José Antonio Kast ocurrió con un grave ataque contra un funcionario de Carabineros en la comuna de Puerto Varas.

Cuando Steinert estaba en las actividades oficiales camino a Cerro Castillo, para sacarse la foto con su gabinete y el nuevo Mandatario, fue notificada de una situación de gravedad que dejó a un uniformado al borde de la muerte.

El reporte policial señalaba que a las seis de la mañana de este miércoles los funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría de Puerto Varas recibieron un llamado por ruidos molestos, luego de que en el sector de la línea férrea de esa ciudad, un grupo de sujetos estuviera consumiendo alcohol.

El procedimiento fue adoptado por el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36), quien al llegar al lugar debió enfrentar a los sujetos, los que se encontraban armados. El procedimiento rutinario se ejecutó cuando uno de los delincuentes, aún no detenido, percutó dos disparos, impactando al funcionario.

Según fuentes policiales, Figueroa recibió un impacto de bala en su cráneo , lo que lo hirió de gravedad dejándolo con muerte cerebral. El sargento segundo, especifican conocedores de los sucedido, no respondió al llamado radial de sus compañeros, lo que levantó las alarmas entre los funcionarios quienes llegaron rápidamente al lugar, detectando que el funcionario estaba herido de gravedad.

Esa situación puso en alerta al equipo de Seguridad de Kast. De hecho luego de la primera foto oficial de su gabinete, el Jefe de Estado hizo su primera intervención pública para referirse a lo sucedido.

“Si bien hoy es un día de celebración para nuestra patria, no podemos mantenernos al margen de comentar la trágica noticia del ataque que sufrió el sargento primero, Javier Figueroa Manquemilla, en la comuna de Puerto Varas”, señaló Kast desde Cerro Castillo.

“En este momento, en que se debate entre la vida y la muerte, nuestros pensamientos y oraciones están con él y su familia, y le pedimos a Dios que puede sobrevivir a este cobarde atentado”, añadió Kast. El Mandatario luego remató diciendo que “a partir de hoy las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos nosotros, y les prometo que los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, a juzgar y a encerrar”.

Lo ocurrido en la región de Los Lagos provocó que la agenda de la ministra Steinert tuviera que adecuarse y por lo mismo fue Kast quien anunció que luego del cambio de mando, será ella misma quien viajará hasta Puerto Varas para estar con la familia del funcionario y seguir de cerca lo que está pasando.

Steinert viajará junto con el general de Carabineros, Marcelo Araya, a quien ya le transmitió su apoyo por lo sucedido. “No solo afecta a la institución y a la familia, muere parte de Chile. Quiero transmitir el dolor profundo que en este momento siento, pero tenemos que ser profesionales y nos toca ir al lugar para ver y recabar los mayores antecedentes posibles”, afirmó la ministra.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Regional de Los Lagos y fue la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer quien derivó el caso al equipo ECOH que se acaba de instalar en la zona. El fiscal nacional, Ángel Valencia, viajará a la zona durante la noche.

El director de la PDI, Eduardo Cerna, al salir de la ceremonia de cambio de mando dijo que no hay detenidos, por el momento, y que instruyó que detectives de la Brigada de Homicidios de La Araucanía se trasladen a Puerto Varas para reforzar la indagatoria. Por su parte, el exministro Cordero, antes de dejar su cargo, anunció que el gobierno se querellará por lo ocurrido.