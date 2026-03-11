Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

Previo al acto de traspaso de mando, el todavía presidente electo, José Antonio Kast, brindó una vocería para referirse al ataque al carabinero en Puerto Varas, que en este momento se encuentra con muerte cerebral.

“Si bien hoy es un día de celebración para nuestra Patria, no podemos mantenernos al margen de comentar la trágica noticia del ataque que sufrió el sargento primero, Javier Figueroa Manquemilla, en la comuna de Puerto Varas”, señaló.

“En este momento, en que se debate entre la vida y la muerte, nuestros pensamientos y oraciones están con él y su familia, y le pedimos a Dios que puede sobrevivir a este cobarde atentado”, señaló el futuro mandatario.

Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Asimismo, advirtió que “a partir de hoy las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos nosotros, y les prometo que los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, a juzgar y a encerrar” .

Finalmente, se confirmó que la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, bajo instrucción del presidente electo, viajará hoy a Puerto Varas.