Casado con una carabinera, padre y una destacada carrera: ¿Quién es el sargento herido de gravedad en Puerto Varas?

A las seis de la mañana de este miércoles, mismo día en que se realiza el cambio de mando presidencial, los funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría de Puerto Varas, recibieron un llamado por ruidos molestos, luego de que en el sector de la línea férrea de esa ciudad, un grupo de sujetos se mantuviera consumiendo alcohol.

El procedimiento fue adoptado por el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36), quien al llegar al lugar debió enfrentar a los sujetos, quienes se encontraban armados. El procedimiento rutinario se ejecutó cuando uno de los delincuentes, aún no detenido, percutó dos disparos, impactando al funcionario.

Según fuentes policiales, Figueroa recibió un impacto de bala en su cráneo , lo que lo hirió de gravedad. El sargento segundo, especifican conocedores de los sucedido, no respondió al llamado radial de sus compañeros, lo que levantó las alarmas entre los funcionarios quienes llegaron rápidamente al lugar, detectando que el funcionario estaba herido de gravedad.

Ante dicha situación, Figueroa fue rápidamente trasladado al Hospital Base de Puerto Montt, donde actualmente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un diagnóstico de extrema gravedad, con muerte cerebral y con actividad cardíaca.

“Está en la UCI del hospital regional y, por lo tanto, nos mantenemos aferrados a eso. Por una parte, muy preocupado y también apoyando a la familia, que en este caso se activa todo el sistema nuestro de de apoyo y de bienestar, pero, por otro lado también, le vuelvo a reiterar, nuestra preocupación y nuestra ocupación va a ser buscar actos criminales”, afirmó el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

La indagatoria del caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), según lo determinó el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía.

¿Quién es el sargento Figueroa?

El sargento segundo Figueroa ingresó a Carabineros con 21 años . El funcionario es oriundo del sur del país, por lo mismo su formación en la institución la cursó en la Escuela de Formación de Carabineros en Puerto Montt, desde donde egresó con una destacada carrera académica.

Actualmente, Figueroa está casado con otra funcionaria de Carabineros, con quien vive en la zona lacustre de la Región de Los Lagos, específicamente en Purranque. El carabinero, además, es padre de un niño de siete años .

En la institución, el sargento segundo lleva 15 años y nueve meses . Su trabajo, siempre se ha desempeñado en el área operativa de la institución, específicamente en Puerto Varas.

Su carrera en la policía uniformada siempre ha sido destacada, según cuentan fuentes policiales. Eso lo ha llevado estar en la “lista de mérito” durante estos 15 años, lo que demuestra las altas calificaciones que ha tenido su labor. Quienes conocen al funcionario, lo califican como una persona “muy profesional y querido” en la institución.

El general Araya a la zona

El general director de Carabineros, anunció que una vez que termine el cambio de mando, viajará a la zona.

“Nos preocupa esta situación, nos preocupa su salud, nos preocupa la familia, pero también estamos ocupados de ubicar a estos delincuentes, estos criminales que no dudaron en dispararle a un funcionario que está cumpliendo una labor preventiva a requerimiento de la ciudadanía”, afirmó el general Araya.

Marcelo Araya Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

En esa línea, planteó que “estamos trabajando coordinadamente con la Policía de Investigaciones, a quien la fiscalía le dio la orden, pero también estamos dando todo nuestro apoyo y he puesto el máximo de personal especializado y operativo para la ubicación de estos delincuentes”.

Consultado sobre si viajaría con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, Araya sostuvo que “yo no puedo disponer precisamente de los tiempos de otros, pero yo no dudo que va a estar la absoluta disposición”, enfatizando que “una vez que finalice esto, yo me traslado inmediatamente a la ciudad de Puerto Montt”.