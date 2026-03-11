SUSCRÍBETE
    Nacional

    General director de Carabineros confirma muerte cerebral de funcionario baleado en Puerto Varas

    El general director de Carabineros, además señaló que se trasladará a la zona una vez finalizado el cambio de mando.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    General director de Carabineros, Marcelo Araya.

    Con diagnóstico de muerte cerebral se encuentra el funcionario de Carabineros que fue baleado en la comuna de Puerto Varas, según dio a conocer durante la mañana de este miércoles el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

    Según detalló el general director, “se nos comunicó que el estado actual en este momento es con muerte cerebral pero aún mantiene actividad cardíaca, por lo tanto, él se encuentra en la UCI del hospital”.

    “Nos preocupa esta situación, nos preocupa su salud, nos preocupa la familia, pero también estamos ocupados de ubicar a estos delincuentes, estos criminales que no dudaron en dispararle a un funcionario que está cumpliendo una labor preventiva a requerimiento de la ciudadanía” añadió Araya.

    El funcionario policial identificado como Javier Figueroa Manquemilla, fue baleado mientras realizaba una fiscalización a unos sujetos que se encontraban bebiendo en la vía pública.

    De acuerdo a lo que añadió Araya, “estamos trabajando coordinadamente con la Policía de Investigaciones, a quien la fiscalía le dio la orden, pero también estamos dando todo nuestro apoyo y he puesto el máximo de personal especializado y operativo para la ubicación de estos delincuentes”.

    El general director de Carabineros además confirmó que viajará a la zona una vez finalizado el cambio de mando.

    Respecto a un eventual desplazamiento de la nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steinert a la zona, señaló que “yo no puedo disponer precisamente de los tiempos de otros, pero yo no dudo que va a estar la absoluta disposición”, enfatizando que “una vez que finalice esto, yo me traslado inmediatamente a la ciudad de Puerto Montt”.

