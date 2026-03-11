Fiscalía ECOH asume investigación por caso de carabinero que está con muerte cerebral tras ser baleado en Puerto Varas

El fiscal Marcelo Maldonado, vocero de la Fiscalía Regional de los Lagos, informó que el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región, liderará la investigación en torno al homicidio frustrado de un carabinero en la ciudad de Puerto Varas.

El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles. Cuando el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, realizaba una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública fue baleado en su cabeza.

Maldonado detalló que el funcionario “junto a otros colegas de éste realizaban servicio de patrullaje y concurrieron hasta un sector de la comuna de Puerto Varas cercano a la línea férrea para realizar un control policial, instancia en que el funcionario recibió al menos un disparo que impactó la zona de la cabeza”.

El sargento Figueroa se mantiene con muerte cerebral producto de este hecho.

La Fiscalía instruyó a equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros para realizar las diligencias tendientes a esclarecer “la dinámica de los hechos y quién sería el autor o autores del mismo”, indicó el fiscal.