El efecto del alza en los requisitos de postulación: matrícula preliminar de pedagogías baja un 12,4%

Tras un extenso debate y decisiones tomadas a última hora en el Congreso, finalmente se aprobó que en la Admisión 2026 comenzó a correr el aumento en los requisitos de ingreso a las carreras y programas de pedagogía.

Resumidamente, lo que fue visado en el Parlamento fue postergar la entrada en vigencia del esquema definitivo previsto por la ley, pero, al mismo tiempo, se incorporó un régimen transitorio que aumenta desde este año gradualmente el percentil exigido, comenzando con el percentil 33 o superior y alcanzando el 60 para 2030. Eso se tradujo en que de los 502 puntos de promedio exigidos en la Admisión 2025 se pasó a los 543 requeridos para la de 2026, dejando, indefectiblemente, a muchos aspirantes fuera de carrera.

Y así, tras un proceso de admisión marcado por un mensaje erróneo del Demre en la postulación a las pedagogías, lo que fue atribuido a la tardía definición del Congreso, ahora con los datos preliminares de matrícula es posible cuantificar el peso de las mayores exigencias.

En concreto y según los datos preliminares oficiales hasta el 31 de enero, la matrícula en las 41 universidades que en 2025 o 2026 ofrecían pedagogías bajó un 12,4% desde el año pasado a este (de 13.192 matriculados en 2024 y 13.288 en 2025, se descendió a 11.644), aun cuando las vacantes de mantuvieron más o menos estables: si en 2025 había 19.290 cupos en el sistema, ahora hubo 19.732. En lo que sí se evidencian variaciones importantes, presumiblemente por los requisitos más exigentes, fue en el número de postulantes: de los 70.459 del proceso anterior se bajó a 60.587 en la actualidad.

Dentro del sistema, eso sí, hay realidades disímiles.

Conjunto de universidades Matrícula 2025 Matrícula 2026 Variación Estatales 5.275 4.674 -11,3% Privadas Cruch 5.386 5.045 -6% Privadas no Cruch 2.627 1.925 -26,7% TOTAL 13.288 11.644 -12,4%

Por ejemplo: de las 16 universidades estatales que tienen programas de pedagogía, 12 de ellas vio bajar su matrícula de un año a otro, con fluctuaciones de entre -2% (la U. de Atacama pasó de 150 a 147 matriculados) y -36,6% (la U. de La Serena bajó de 396 a 251). Sólo subieron las universidades UMCE (3,5%), de Tarapacá (3,7%), de Santiago (7,8%) y de Chile (14,3%). En términos generales, las estatales pasaron de 5.275 matriculados a 4.674 (-11,3%).

Desde el Departamento de Pregrado de la U. de Chile, donde pasaron de 293 a 335 matriculados (+14,3%), dicen que en su caso las seis pedagogías que participan del sistema centralizado recibieron 3.395 postulaciones válidas y 955 postulaciones efectivas, lo que representa un alza en relación al año pasado: “Al cierre del período regular de matrículas, se concretó más del 90% de ocupación de vacantes, sin considerar en este cálculo las admisiones especiales”.

Mientras, Luperfina Rojas, rectora de la U. de La Serena (baja preliminar de 36,6%), señala que la implementación de los nuevos requisitos “cuya flexibilización se definió recién en enero, en pleno proceso de postulaciones, generó un escenario de incertidumbre que incidió en los resultados de admisión”. Dice también que en el caso de su casa de estudios “el impacto fue moderado, porque anticipamos este escenario y adoptamos medidas oportunas, entre ellas el disminuir en un 40% las vacantes y el fortalecimiento de los mecanismos de acompañamiento académico”. No obstante, el efecto fue evidente: sólo un 33% de quienes postularon a sus pedagogías cumplía con los requisitos exigidos. “Esto confirma la necesidad de seguir articulando políticas públicas que, junto con elevar los estándares, incorporen mayores incentivos para optar por estas carreras y también apoyos para las universidades que las imparten, especialmente en regiones, donde sostener estos programas con bajas matrículas representa un desafío significativo”.

Por otro lado, de las 11 universidades privadas que componen el Consejo de Rectores e imparten pedagogías, sólo dos no vieron caer su matrícula (UC de Valparaíso y UC de Temuco) y las otras nueve, sí, bajando entre un 2,4% (PUC) y un 17,5% (UC de la Santísima Concepción). Los números dicen que este tipo de instituciones descendieron de 5.386 matriculados en 2025 a 5.045 en 2026 (-6%).

Mientras, las universidades privadas que no son parte del Consejo de Rectores y que tienen carreras pedagógicas son las que tuvieron la caída más pronunciada: pasaron de 2.627 matriculados en 2025 a 1.925 en la presente admisión, lo que se traduce en -26,7%. En algunos casos, eso sí, el descenso fue incluso más brusco, como en las universidades San Sebastián (+56,4%), de las Américas (-54,2%) o Mayor (49,5%).

Natalia Salas, decana (i) de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la U. Finis Terrae (-28%), dicen que la baja a nivel nacional responde “principalmente al aumento progresivo de las exigencias de ingreso, que ha reducido el número de postulantes habilitados, pero también a factores estructurales que vienen observándose hace años, como el menor interés de los jóvenes por la docencia, asociado a la percepción de altas cargas laborales, menor valoración social y condiciones profesionales aún poco atractivas”. Y cierran: “Mientras las políticas públicas y la formación inicial docente buscan mejorar la calidad de la formación docente elevando estándares, el sistema enfrenta simultáneamente un desafío de atracción hacia la profesión”.