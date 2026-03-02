SUSCRÍBETE
    Nacional

    El efecto del alza en los requisitos de postulación: matrícula preliminar de pedagogías baja un 12,4%

    Aunque menor a lo proyectado, las cifras oficiales preliminares dan cuenta de un descenso en los estudiantes matriculados para 2026 tras el alza en el puntaje mínimo de ingreso para este tipo de programas. El fenómeno se da con más fuerza en las universidades privadas.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    Tras un extenso debate y decisiones tomadas a última hora en el Congreso, finalmente se aprobó que en la Admisión 2026 comenzó a correr el aumento en los requisitos de ingreso a las carreras y programas de pedagogía.

    Resumidamente, lo que fue visado en el Parlamento fue postergar la entrada en vigencia del esquema definitivo previsto por la ley, pero, al mismo tiempo, se incorporó un régimen transitorio que aumenta desde este año gradualmente el percentil exigido, comenzando con el percentil 33 o superior y alcanzando el 60 para 2030. Eso se tradujo en que de los 502 puntos de promedio exigidos en la Admisión 2025 se pasó a los 543 requeridos para la de 2026, dejando, indefectiblemente, a muchos aspirantes fuera de carrera.

    Y así, tras un proceso de admisión marcado por un mensaje erróneo del Demre en la postulación a las pedagogías, lo que fue atribuido a la tardía definición del Congreso, ahora con los datos preliminares de matrícula es posible cuantificar el peso de las mayores exigencias.

    En concreto y según los datos preliminares oficiales hasta el 31 de enero, la matrícula en las 41 universidades que en 2025 o 2026 ofrecían pedagogías bajó un 12,4% desde el año pasado a este (de 13.192 matriculados en 2024 y 13.288 en 2025, se descendió a 11.644), aun cuando las vacantes de mantuvieron más o menos estables: si en 2025 había 19.290 cupos en el sistema, ahora hubo 19.732. En lo que sí se evidencian variaciones importantes, presumiblemente por los requisitos más exigentes, fue en el número de postulantes: de los 70.459 del proceso anterior se bajó a 60.587 en la actualidad.

    Dentro del sistema, eso sí, hay realidades disímiles.

    Conjunto de universidadesMatrícula 2025Matrícula 2026Variación
    Estatales5.2754.674-11,3%
    Privadas Cruch5.3865.045-6%
    Privadas no Cruch2.6271.925-26,7%
    TOTAL13.28811.644-12,4%

    Por ejemplo: de las 16 universidades estatales que tienen programas de pedagogía, 12 de ellas vio bajar su matrícula de un año a otro, con fluctuaciones de entre -2% (la U. de Atacama pasó de 150 a 147 matriculados) y -36,6% (la U. de La Serena bajó de 396 a 251). Sólo subieron las universidades UMCE (3,5%), de Tarapacá (3,7%), de Santiago (7,8%) y de Chile (14,3%). En términos generales, las estatales pasaron de 5.275 matriculados a 4.674 (-11,3%).

    Desde el Departamento de Pregrado de la U. de Chile, donde pasaron de 293 a 335 matriculados (+14,3%), dicen que en su caso las seis pedagogías que participan del sistema centralizado recibieron 3.395 postulaciones válidas y 955 postulaciones efectivas, lo que representa un alza en relación al año pasado: “Al cierre del período regular de matrículas, se concretó más del 90% de ocupación de vacantes, sin considerar en este cálculo las admisiones especiales”.

    Mientras, Luperfina Rojas, rectora de la U. de La Serena (baja preliminar de 36,6%), señala que la implementación de los nuevos requisitos “cuya flexibilización se definió recién en enero, en pleno proceso de postulaciones, generó un escenario de incertidumbre que incidió en los resultados de admisión”. Dice también que en el caso de su casa de estudios “el impacto fue moderado, porque anticipamos este escenario y adoptamos medidas oportunas, entre ellas el disminuir en un 40% las vacantes y el fortalecimiento de los mecanismos de acompañamiento académico”. No obstante, el efecto fue evidente: sólo un 33% de quienes postularon a sus pedagogías cumplía con los requisitos exigidos. “Esto confirma la necesidad de seguir articulando políticas públicas que, junto con elevar los estándares, incorporen mayores incentivos para optar por estas carreras y también apoyos para las universidades que las imparten, especialmente en regiones, donde sostener estos programas con bajas matrículas representa un desafío significativo”.

    Por otro lado, de las 11 universidades privadas que componen el Consejo de Rectores e imparten pedagogías, sólo dos no vieron caer su matrícula (UC de Valparaíso y UC de Temuco) y las otras nueve, sí, bajando entre un 2,4% (PUC) y un 17,5% (UC de la Santísima Concepción). Los números dicen que este tipo de instituciones descendieron de 5.386 matriculados en 2025 a 5.045 en 2026 (-6%).

    Mientras, las universidades privadas que no son parte del Consejo de Rectores y que tienen carreras pedagógicas son las que tuvieron la caída más pronunciada: pasaron de 2.627 matriculados en 2025 a 1.925 en la presente admisión, lo que se traduce en -26,7%. En algunos casos, eso sí, el descenso fue incluso más brusco, como en las universidades San Sebastián (+56,4%), de las Américas (-54,2%) o Mayor (49,5%).

    Natalia Salas, decana (i) de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la U. Finis Terrae (-28%), dicen que la baja a nivel nacional responde “principalmente al aumento progresivo de las exigencias de ingreso, que ha reducido el número de postulantes habilitados, pero también a factores estructurales que vienen observándose hace años, como el menor interés de los jóvenes por la docencia, asociado a la percepción de altas cargas laborales, menor valoración social y condiciones profesionales aún poco atractivas”. Y cierran: “Mientras las políticas públicas y la formación inicial docente buscan mejorar la calidad de la formación docente elevando estándares, el sistema enfrenta simultáneamente un desafío de atracción hacia la profesión”.

    UniversidadTipoMatriculados 2025Matrícula preliminar 2026% Variación matrícula
    Arturo PratEstatal                 
    233     		                    
    221     		-5,2%
    de AntofagastaEstatal                 
    173     		                    
    161     		-6,9%
    de AtacamaEstatal                 
    150     		                    
    147     		-2,0%
    de ChileEstatal                 
    293     		                    
    335     		14,3%
    de la FronteraEstatal                 
    288     		                    
    253     		-12,2%
    de La SerenaEstatal                 
    396     		                    
    251     		-36,6%
    de Los LagosEstatal                 
    436     		                    
    324     		-25,7%
    de MagallanesEstatal                 
    170     		                    
    138     		-18,8%
    de O’HigginsEstatal                 
    540     		                    
    415     		-23,1%
    de Playa AnchaEstatal                 
    481     		                    
    347     		-27,9%
    de SantiagoEstatal                 
    395     		                    
    426     		7,8%
    de TalcaEstatal                 
    118     		                    
    100     		-15,3%
    de TarapacáEstatal                 
    164     		                    
    170     		3,7%
    de ValparaísoEstatal                 
    145     		                    
    121     		-16,6%
    del Bío-BíoEstatal                 
    453     		                    
    396     		-12,6%
    UMCEEstatal                 
    840     		                    
    869     		3,5%
    Academia de Humanismo Cristiano (para 2026 cerró matrículas de pedagogías)Privada
    AdventistaPrivada                   
    92     		                      
    61     		-33,7%
    Andrés BelloPrivada                 
    268     		                    
    185     		-31,0%
    AutónomaPrivada                 
    745     		                    
    660     		-11,4%
    Bernardo O’HigginsPrivada                   
    87     		                      
    84     		-3,4%
    UC Cardenal Silva HenríquezPrivada                 
    321     		                    
    214     		-33,3%
    CentralPrivada                 
    286     		                    
    201     		-29,7%
    de las AméricasPrivada                 
    203     		                      
    93     		-54,2%
    de Viña del Mar (en 2025 no estaba en el Sistema de Acceso)Privada                         
    6
    del DesarrolloPrivada                   
    73     		                      
    75     		2,7%
    Finis TerraePrivada                   
    50     		                      
    36     		-28,0%
    MayorPrivada                   
    91     		                      
    46     		-49,5%
    San SebastiánPrivada                 
    225     		                      
    98     		-56,4%
    Santo TomásPrivada                 
    186     		                    
    166     		-10,8%
    PUCG9 Cruch                 
    666     		                    
    650     		-2,4%
    UC de ValparaísoG9 Cruch                 
    625     		                    
    635     		1,6%
    Alberto HurtadoPrivada Cruch                 
    552     		                    
    476     		-13,8%
    AustralG9 Cruch                 
    404     		                    
    339     		-16,1%
    UC de la Santísima ConcepciónG9 Cruch                 
    573     		                    
    473     		-17,5%
    UC TemucoG9 Cruch                 
    439     		                    
    474     		8,0%
    UC del MauleG9 Cruch                 
    693     		                    
    622     		-10,2%
    UC del NorteG9 Cruch                 
    231     		                    
    212     		-8,2%
    de ConcepciónG9 Cruch                 
    766     		                    
    746     		-2,6%
    de los AndesPrivada Cruch                 
    106     		                      
    99     		-6,6%
    Diego PortalesPrivada Cruch                 
    331     		                    
    319     		-3,6%
