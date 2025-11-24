BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del Teleférico de Ciudad Empresarial

    Una falla en la base estructural de una de las torres cercanas a estación Santa Clara del nuevo sistema que conectará Tobalaba con Huechuraba obligó al Ministerio de Obras Públicas a tomar la decisión de demoler y reconstruir la estructura. Aunque el ajuste implicó rehacer una base de hormigón ya instalada, la Dirección de Concesiones asegura que no habrá impacto en el calendario de puesta en marcha, que mantiene su meta de operación para el primer trimestre de 2027.

    Gabriela MondacaPor 
    Gabriela Mondaca
    Teleférico Bicentenario. Foto: MOP.

    Un problema técnico en la fundación (base estructural) de una de las torres del Teleférico Bicentenario, ubicada en Ciudad Empresarial, obligó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a ordenar la demolición y reconstrucción completa de la estructura. El episodio ocurrió durante el proceso de control de calidad y encendió alertas sobre el avance de una de las obras de transporte urbano más relevantes en Santiago.

    El retiro fue evidente para quienes transitar a diario en el sector de Ciudad Empresarial, toda vez que la estructura fue retirada completamente. “Sacaron todo”, comentaron, señalando que no solo se desmontó la parte visible, sino también la fundación. Según relatan, la torre fue removida la semana pasada.

    El problema surgió en una de las pilas asociadas al sector de Huechuraba, una de las cercanas a estación Santa Clara. Según explica la Dirección General de Concesiones (DGC) a La Tercera, “durante el control de la ejecución de las obras se detectó una diferencia en la altura de la fundación de una de las pilas en construcción”.

    Torre Teleférico Bicentenario en Ciudad Empresarial, antes del retiro del bloque.

    Tras los análisis técnicos, se determinó que la única solución adecuada era “demoler y reconstruir la estructura”. La falla obligó a retirar una base de hormigón ya instalada, lo que dio cuenta de un error técnico relevante dentro del proceso de montaje.

    En rigor, la fundación es la base estructural que permite que cada torre quede firmemente anclada al terreno y alineada con el resto del sistema. Cualquier diferencia de nivel o error en su ejecución compromete la verticalidad de la pila y, por extensión, la correcta tensión del cableado por donde circulan las cabinas. Algunos entendidos en el proceso hablan que, en este caso, el error habría estado cercano a los 20 centímetros.

    En obras como un teleférico, una fundación mal ejecutada puede generar desajustes en la geometría del trazado, riesgos operacionales y fallas en la estabilidad del conjunto.

    Torre Teleférico Bicentenario en Ciudad Empresarial, durante el retiro del bloque.

    Pese a la magnitud del ajuste, la DGC afirma que el episodio no repercutirá en el plan general de avance. “Esto no afecta el cronograma de puesta en servicio del teleférico y las obras continúan acordes a los más altos estándares con que se construye esta infraestructura de transporte”, detalla el organismo, enfatizando que la detección temprana permitió actuar sin generar un impacto mayor.

    La reconstrucción de la torre se da en medio de un proyecto que, según el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, avanza “en régimen”. En una visita a terreno, la autoridad señaló que el teleférico sigue con su calendario original. “Se mantiene la fecha del primer trimestre del 2027 como la puesta en marcha para todos los vecinos y vecinas”, afirmó en conversación con 24 Horas.

    Añadió que el sistema permitirá reducir de manera drástica los tiempos de viaje entre Huechuraba y Providencia: de los actuales 45 minutos a solo 13. “Es la misma empresa la que está realizando las obras (del Teleférico de Parquemet) y lo importante acá es el cambio en los tiempos de traslado”, comentó.

    El avance

    El sistema, que conectará Huechuraba y Providencia en pocos minutos, se encuentra alrededor del 50% de ejecución y contempla un conjunto de instalaciones complejas que dependen de la precisión milimétrica de cada pilar.

    Este considera tres estaciones principales. La Estación Canal San Carlos, ubicada en las inmediaciones del Mall Costanera Center, presenta un avance del 49%. La Estación Parque Metropolitano, situada en el sector de La Pirámide, alcanza el 46%. Y la Estación Santa Clara, emplazada en la Ciudad Empresarial de Huechuraba, es la que registra mayor progreso, con un 58%.

    El proyecto incorpora además un edificio técnico denominado Punto de Quiebre, almacén de cabinas, obras exteriores, paisajismo, cierres perimetrales y la habilitación de espacios públicos, como miradores y cafeterías. También contempla equipamiento electromecánico, ascensores, escaleras mecánicas, acceso universal y traslado de bicicletas.

    En total, son alrededor de 19 torres las que sostendrán el cableado por donde circularán las 121 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. Estas operarán en un horario similar al Metro y estarán equipadas con cámaras interiores, pantallas informativas y espacio para transportar bicicletas durante los fines de semana.

    Otro elemento aún en desarrollo es el sistema de pago: el servicio no utilizará monedas ni billetes, sino únicamente dispositivos digitales. Según explicó Núñez, también se evalúa cómo este método podrá integrarse en el futuro con el sistema Red de transporte público.

    Hasta ahora, el MOP sostiene que la falla de fundación fue detectada a tiempo y corregida dentro de los procesos habituales de aseguramiento de calidad. El avance de las obras principales continúa en las tres estaciones y el proyecto mantiene su programación original, pese al ajuste ocurrido en la torre de Ciudad Empresarial.

    Más sobre:Teleférico BicentenarioMOPConcesionesTransporteCiudad empresarial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    Naufragio en Caldera: dos tripulantes nadaron hasta tierra y un tercero se encuentra desaparecido

    “Kast popular”: la estrategia territorial del abanderado republicano para la segunda vuelta

    La arenga de Vodanovic a los PS como nueva jefa de comando de Jara

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”
    Chile

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba
    Negocios

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Alcaldesa Camila Merino por revés de Cencosud en Vitacura: “No midamos todo con la misma vara de la permisología”

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Cambios en el directorio, problemas en el Santa Laura y desfile de técnicos: las causas de la debacle de Unión Española

    La postura de Jorge Segovia respecto de la venta de Unión Española

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante
    Cultura y entretención

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia
    Mundo

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    EE.UU. aumenta presión contra Maduro con medida contra Cartel de los Soles y visita de alto militar al Caribe

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad