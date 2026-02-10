“El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”: PDI revela declaración de sujeto detenido tras operativo en Aeropuerto de Santiago

Un amplio operativo de seguridad aeroportuaria se activó la tarde de este lunes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de que un pasajero realizara una declaración que gatilló la presunción de una amenaza explosiva al interior de una aeronave de la aerolínea SKY.

La situación culminó con la detención de un ciudadano chileno y la evacuación total del vuelo, aunque posteriormente se descartó la existencia de cualquier artefacto peligroso.

Según explicó el inspector Diego Escobar, del Departamento de Inspección Secundaria del Aeropuerto de la PDI, el procedimiento se inició cuando detectives de esa unidad detuvieron a un hombre chileno, mayor de edad, por su presunta responsabilidad en el delito flagrante de infracción al Código Aeronáutico.

El imputado se encontraba a bordo de un avión de SKY que se preparaba para despegar rumbo a Copiapó.

De acuerdo con el relato policial, durante una revisión rutinaria de equipajes, personal de la aerolínea detectó una vibración anómala al interior de una maleta, lo que llevó a identificar a su propietario.

Según el detective, personal de la tripulación le consultó al pasajero sobre el contenido del equipaje, a lo que él afirmó que “el explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”, declaración que motivó su inmediata detención.

“Mientras el personal de esta aerolínea realizaba una revisión de rutina de los equipajes, se percataron de una vibración anómala dentro de estos, motivo por el cual ubicaron al propietario, y al preguntarle si mantenía algún artefacto en dicha maleta, éste menciona que no, que el explosivo se encuentra a bordo de la aeronave , procediendo a su detención por el delito flagrante de infracción al Código Aeronáutico”, detalló.

Ante la gravedad del escenario, se activaron los protocolos de seguridad vigentes, lo que implicó la evacuación de los 137 pasajeros y seis tripulantes del vuelo, quienes fueron trasladados a una zona segura del terminal.

El inspector Escobar detalló que, tras la detención, se trabajó de manera conjunta con el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, cuyos especialistas realizaron los peritajes correspondientes en la aeronave.

Finalmente, se descartó la presencia de cualquier explosivo, poniendo fin a la alerta que mantuvo en vilo al principal terminal aéreo del país durante algunas horas.

Una vez descartada la amenaza, la Fiscalía Local de Pudahuel fue informada del procedimiento y ordenó que el imputado sea puesto a disposición del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el primer bloque de audiencias de este martes.

Desde la aerolínea SKY informaron que, debido al horario de cierre del aeropuerto de Copiapó, el vuelo debió ser cancelado y reprogramado para este martes.