OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

El relato del imputado cuando alertó a Carabineros del triple homicidio de La Reina y el rol que tendría su esposa en el caso

La comunicación telefónica duró poco más de cuatro minutos y es una de las piezas que investiga la Fiscalía Oriente. En tanto, hoy la PDI citó a una amiga de la esposa del imputado a declarar.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews

Carabineros: Buenas tardes, ¿cuál es su emergencia policial?

Jorge Ugalde: Buenas tardes, en mi casa encontré a tres personas muertas, hay un crimen.

La llamada que realizó el principal imputado en los homicidios de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años el 18 de octubre es una de las pistas iniciales con que los fiscales de la zona Metropolitana Oriente comenzaron a desentrañar el triple homicidio ocurrido en La Reina.

El audio, que ayer presentaron los fiscales Carolina Remy-Maillet y Francisco Lanas ante el Cuarto Juzgado de Garantía, da cuenta de que Ugalde fue el primero en encontrar los cuerpos de su cuñado y sus dos sobrinos. Fue por ese motivo, en parte, que el caso en una primera instancia fue investigado como un parricidio, lo que al pasar las horas fue descartado por los persecutores.

Ugalde, quien fue formalizado por tres homicidios calificados en contexto de violencia intrafamiliar, quedó en prisión preventiva. La Fiscalía investiga una posible disputa patrimonial que sería el detonante del crimen. Una hipótesis que es rechazada por el abogado del imputado. Los persecutores además mantienen a la hermana de la víctima y esposa de Ugalde, Trinidad Cruz-Coke, en calidad de imputada.

El llamado

El llamado de Ugalde a Carabineros duró 4 minutos y 4 segundos y se produjo minutos antes de las 19.00, vale decir, unas cuatro horas después de que se produjera el crimen. Ugalde, de acuerdo a las cámaras de seguridad del sector, salió a pasear a su perro por los alrededores.

En ese paseo, según se puede apreciar en un video que también fue mostrado por los fiscales al tribunal, Ugalde se desplazó con una bolsa de cartón en la que, según los investigadores, habría llevado elementos utilizados en el crimen. Al volver, lo hizo sin esa bolsa.

De ese llamado, Canal 13 dio a conocer un extracto. Sin embargo, el diálogo en su extensión da muestras de cómo fue la primera reacción del imputado luego de, según la Fiscalía, haber cometido el crimen.

Carabineros: ¿Cuál es la dirección?

Ugalde: La Cañada 6652, en La Reina.

Carabineros: ¿Y en qué parte los encontró (los cuerpos)?

Ugalde: Uno en la terraza y los otros dos en una habitación.

Carabineros: No me corte.

Carabineros: Aló.

Jorge: Dígame.

Carabineros: Uno en la terraza...

Ugalde: Sí.

Carabineros: Uno en la terraza y dos en el dormitorio.

Ugalde: Ajá.

Carabineros: No manipule nada, caballero. Cuál es su nombre.

Ugalde: Me llamo Iván Ugalde.

Carabineros: ¿Usted es propietario del domicilio?

Ugalde: Sí.

Carabineros: ¿Se mantiene algún resto de disparo, caballero, algo en el piso?

Ugalde: Hay un... en la persona que está en la terraza hay una montonera de sangre debajo y se ve que en el cuello tiene heridas.

Carabineros: Mantiene heridas en el cuello.

Ugalde: Tiene.

Carabineros: Y la persona... ¿pero hay algún resto de casquillo de disparo a su alrededor?

Ugalde: Yo llegué hace relativamente poco rato y le estoy llamando, no he revisado algo como lo que usted me está preguntando.

Carabineros: Ya, espéreme un segundito. ¿Las personas son familiares suyos? ¿Son conocidos?

Ugalde: Sí.

Carabineros: ¿Qué son?

Ugalde: Mi cuñado y sus dos hijos, o sea mis sobrinos

Carabineros: Sobrinos... Caballero, no manipule nada, por favor, necesito por favor que no manipule nada en el lugar. Trate de mantener las puertas cerradas y que nadie ingrese.

Ugalde: Mire, en esta casa no hay timbre. Si usted necesita o si va a necesitar comunicarse conmigo, por favor, llámame, es la manera.

Carabineros: Ya.

Ugalde: Le doy mi número.

Carabineros: No, si lo tengo.

Ugalde: Yo vivo al fondo de la casa, entonces si usted grita desde afuera es probable que no lo escuche. Entonces necesito que se sepa que se tiene que comunicar por mi celular.

Carabineros: Sí, va Carabineros en tránsito ya, caballero. Deben estar por llegar. Necesito que se mantenga con las puertas cerradas y no manipule nada.

Ugalde: Ya, muy bien.

Carabineros llegó a eso de las 19.10 al domicilio. Fue Ugalde quien los recibió. Al hacerlo, el cuerpo de Cruz-Coke permanecía tendido en el suelo.

El rol de su mujer

De acuerdo a los antecedentes de la causa, la esposa de Ugalde se encontraba en Pichilemu el 18 de octubre, en casa de una amiga, la psicóloga Helga Moller. Los investigadores se encuentran despejando si habría tenido un rol en los hechos, ya sea en calidad de encubridora o en una posible coautoría.

En el marco de esas diligencias, este miércoles la Policía de Investigaciones llegó hasta la casa de Moller para notificarla personalmente de una citación a declarar en calidad de testigo.

La figura de la psicóloga es clave para los persecutores debido a que en su casa en Santiago es donde se ha estado quedando Trinidad Cruz-Coke después del crimen. Lo que buscarán los investigadores será contrarrestar la declaración de Moller con lo ya expuesto por Cruz-Coke, pensando en una eventual formalización para la mujer.

Cruz-Coke, quien tiene el mismo abogado que Ugalde, por el momento no ha sido citada a declarar, según pudo confirmar este diario.

Más sobre:La ReinaTriple crimenEduardo Cruz Coke

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

OS9 de Carabineros investiga desaparición de estudiante universitaria de Temuco

Historia de horror en Ñuble: dictan presidio perpetuo para padres y cuñado de niña que murió en hospital de Chillán

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados
Chile

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

OS9 de Carabineros investiga desaparición de estudiante universitaria de Temuco

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump
Negocios

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

Una de las mayores empresas en Chile ligada al acero pide su reorganización para evitar la quiebra

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso
El Deportivo

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso

Manuel Pellegrini le hace un nuevo guiño a la Roja: “Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”

Mundial Sub 17: Canadá supera a Uganda en el grupo de la Roja

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley
Cultura y entretención

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.
Mundo

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso