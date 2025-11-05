El relato del imputado cuando alertó a Carabineros del triple homicidio de La Reina y el rol que tendría su esposa en el caso

Carabineros: Buenas tardes, ¿cuál es su emergencia policial?

Jorge Ugalde: Buenas tardes, en mi casa encontré a tres personas muertas, hay un crimen .

La llamada que realizó el principal imputado en los homicidios de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años el 18 de octubre es una de las pistas iniciales con que los fiscales de la zona Metropolitana Oriente comenzaron a desentrañar el triple homicidio ocurrido en La Reina.

El audio, que ayer presentaron los fiscales Carolina Remy-Maillet y Francisco Lanas ante el Cuarto Juzgado de Garantía, da cuenta de que Ugalde fue el primero en encontrar los cuerpos de su cuñado y sus dos sobrinos. Fue por ese motivo, en parte, que el caso en una primera instancia fue investigado como un parricidio, lo que al pasar las horas fue descartado por los persecutores .

Ugalde, quien fue formalizado por tres homicidios calificados en contexto de violencia intrafamiliar, quedó en prisión preventiva. La Fiscalía investiga una posible disputa patrimonial que sería el detonante del crimen. Una hipótesis que es rechazada por el abogado del imputado. Los persecutores además mantienen a la hermana de la víctima y esposa de Ugalde, Trinidad Cruz-Coke, en calidad de imputada.

El llamado

El llamado de Ugalde a Carabineros duró 4 minutos y 4 segundos y se produjo minutos antes de las 19.00, vale decir, unas cuatro horas después de que se produjera el crimen. Ugalde, de acuerdo a las cámaras de seguridad del sector, salió a pasear a su perro por los alrededores.

En ese paseo, según se puede apreciar en un video que también fue mostrado por los fiscales al tribunal, Ugalde se desplazó con una bolsa de cartón en la que, según los investigadores, habría llevado elementos utilizados en el crimen. Al volver, lo hizo sin esa bolsa.

De ese llamado, Canal 13 dio a conocer un extracto. Sin embargo, el diálogo en su extensión da muestras de cómo fue la primera reacción del imputado luego de, según la Fiscalía, haber cometido el crimen.

Carabineros: ¿Cuál es la dirección?

Ugalde: La Cañada 6652, en La Reina.

Carabineros: ¿Y en qué parte los encontró (los cuerpos)?

Ugalde: Uno en la terraza y los otros dos en una habitación.

Carabineros: No me corte.

Carabineros: Aló.

Jorge: Dígame.

Carabineros: Uno en la terraza...

Ugalde: Sí.

Carabineros: Uno en la terraza y dos en el dormitorio.

Ugalde: Ajá.

Carabineros: No manipule nada, caballero. Cuál es su nombre.

Ugalde: Me llamo Iván Ugalde.

Carabineros: ¿Usted es propietario del domicilio?

Ugalde: Sí.

Carabineros: ¿Se mantiene algún resto de disparo, caballero, algo en el piso?

Ugalde: Hay un... en la persona que está en la terraza hay una montonera de sangre debajo y se ve que en el cuello tiene heridas.

Carabineros: Mantiene heridas en el cuello.

Ugalde: Tiene.

Carabineros: Y la persona... ¿pero hay algún resto de casquillo de disparo a su alrededor?

Ugalde: Yo llegué hace relativamente poco rato y le estoy llamando, no he revisado algo como lo que usted me está preguntando.

Carabineros: Ya, espéreme un segundito. ¿Las personas son familiares suyos? ¿Son conocidos?

Ugalde: Sí.

Carabineros: ¿Qué son?

Ugalde: Mi cuñado y sus dos hijos, o sea mis sobrinos

Carabineros: Sobrinos... Caballero, no manipule nada, por favor, necesito por favor que no manipule nada en el lugar. Trate de mantener las puertas cerradas y que nadie ingrese.

Ugalde: Mire, en esta casa no hay timbre. Si usted necesita o si va a necesitar comunicarse conmigo, por favor, llámame, es la manera.

Carabineros: Ya.

Ugalde: Le doy mi número.

Carabineros: No, si lo tengo.

Ugalde: Yo vivo al fondo de la casa, entonces si usted grita desde afuera es probable que no lo escuche. Entonces necesito que se sepa que se tiene que comunicar por mi celular.

Carabineros: Sí, va Carabineros en tránsito ya, caballero. Deben estar por llegar. Necesito que se mantenga con las puertas cerradas y no manipule nada.

Ugalde: Ya, muy bien.

Carabineros llegó a eso de las 19.10 al domicilio. Fue Ugalde quien los recibió. Al hacerlo, el cuerpo de Cruz-Coke permanecía tendido en el suelo.

El rol de su mujer

De acuerdo a los antecedentes de la causa, la esposa de Ugalde se encontraba en Pichilemu el 18 de octubre, en casa de una amiga, la psicóloga Helga Moller. Los investigadores se encuentran despejando si habría tenido un rol en los hechos, ya sea en calidad de encubridora o en una posible coautoría.

En el marco de esas diligencias, este miércoles la Policía de Investigaciones llegó hasta la casa de Moller para notificarla personalmente de una citación a declarar en calidad de testigo.

La figura de la psicóloga es clave para los persecutores debido a que en su casa en Santiago es donde se ha estado quedando Trinidad Cruz-Coke después del crimen. Lo que buscarán los investigadores será contrarrestar la declaración de Moller con lo ya expuesto por Cruz-Coke, pensando en una eventual formalización para la mujer.

Cruz-Coke, quien tiene el mismo abogado que Ugalde, por el momento no ha sido citada a declarar, según pudo confirmar este diario.