“El riesgo es extremo”: Senapred declara alerta temprana preventiva por incendios forestales que podrían ocurrir en la Región de Magallanes

La región de Magallanes estará con una alerta temprana preventiva ante el riesgo de la ocurrencia de incendios forestales.

Esta jornada, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), emitió una alerta temprana preventiva para la región de Magallanes, debido a la posibilidad de que ocurran incendios forestales en la zona.

La medida se adoptó en base a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entidad que expresó su preocupación debido a las altas temperaturas en las provincias de Última Esperanza y Magallanes que están pronosticadas para esta semana.

Esto, además, considerando el viento fuerte y la vegetación seca, producto del “estrés hídrico”, según indica el organismo.

Senapred agrega que “se prevé que las altas temperaturas se extiendan hasta el viernes 09 de enero, para posteriormente dar paso al ingreso de un sistema frontal que aportará precipitaciones débiles y viento”.

De acuerdo al último reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre el jueves 08 y lunes 12 de enero, se pronostican temperaturas máximas entre 13 y 20 °C, viento entre 20 y 70 km/h y una humedad relativa entre 40 y 90 %; lo que propiciaría los incendios.

Asimismo, consignan que la alerta también responde al evento de la peregrinación de la Virgen Monserrat, a realizarse el próximo domingo, donde se espera una población flotante de hasta cuatro mil personas en la comuna de Río Verde.

La alerta temprana preventiva estará vigente desde este martes y hasta que las condiciones lo ameriten.