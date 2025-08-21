SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Embajador Viera-Gallo confirma que aún hay 97 chilenos detenidos por disturbios en estadio de Argentina

Respecto al estado de salud de los hinchas heridos, el diplomático señaló que dos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente, mientras que uno de ellos se mantiene grave.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, participa de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado. RAUL ZAMORA/ATONCHILE

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, se refirió a la situación de los chilenos detenidos y heridos en el estadio Libertadores de América, en Buenos Aires, Argentina.

En el marco de un encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, hinchas de ambos clubes protagonizaron violentos disturbios, los que dejaron varios lesionados. Tras casi 45 minutos de desmanes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó la decisión de cancelar el encuentro, por no haber mínimas garantías de seguridad.

Desde el equipo Universidad de Chile señalaron que hay 19 heridos y uno de ellos se mantiene en riesgo vital.

Al respecto, el embajador, en diálogo con la radio argentina Urbana Play, señaló que anoche fue a dos hospitales en Avellaneda, donde constató que hay 15 hinchas chilenos internados y dos de ellos “fueron operados quirúrgicamente, por golpes en el cráneo, uno está más o menos grave”, sostuvo.

Eso sí, indicó que la información que maneja “es que todo eso ha evolucionado bien”.

Respecto a los otros hinchas lesionados, explicó que estaban “siendo atendidos por traumas menores y debieran darse de alta pronto”.

“Tenemos la lista de todos, tengo mucha gratitud respecto a la forma en la que han atendido en los hospitales a los chilenos, también gratitud a la Policía”, resaltó.

En cuanto a los detenidos, contó que en horas de la noche acudió a la 4° comisaría de Avellaneda para revisar el estado de los compatriotas.

“Todavía hay 97 chilenos que están ahí detenidos. Están a la espera que el fiscal dé su parecer respecto a la investigación sobre los delitos que se cometieron. Esto se tiene que ir viendo uno por uno. Es probable que vayan saliendo a partir de mañana”, indicó.

El embajador reconoció que los hinchas chilenos también habrían incentivado los disturbios. “Es una vergüenza, también hay que decirlo, que vengan los hinchas con un espíritu violento. No tenías porqué empezar a tirar cosas. Desgraciadamente en el fútbol actual estas cosas se producen”, lamentó.

“El problema es que algo pasó aquí en la organización, que no ocurrió cuando vino la Universidad de Chile al estadio de La Plata”, sostuvo.

El diplomático señaló que “las cosas deben normalizarse pronto”, y están a la espera de que “el fiscal actúe rápido y deje libre a las personas que no tienen nada que ver”.

Más sobre:ArgentinaUniversidad de ChileJosé Antonio Viera-GalloIndependienteDisturbios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Daza sale a cerrar flanco reabierto por Sutil en campaña de Matthei tras dichos sobre la dictadura: llamó a cuidar la democracia

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

Martínez afirma que “es un error político el que hayan dos listas” y cuestiona a la FRVS por incorporación de Calisto

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

3.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

4.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

5.
Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser
Chile

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Daza sale a cerrar flanco reabierto por Sutil en campaña de Matthei tras dichos sobre la dictadura: llamó a cuidar la democracia

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador
Negocios

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

La UE cierra el acuerdo formal con EE.UU. para un arancel general del 15%

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Conmebol condena los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”
El Deportivo

Conmebol condena los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”

ANFP condena violencia en duelo de la U: “Las graves agresiones de la barra de Independiente exceden todo tipo de límites”

Charles Aránguiz alza la voz tras los graves incidentes: “Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico
Cultura y entretención

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza
Mundo

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Investigación asegura que cinco de cada seis palestinos muertos por las fuerzas israelíes en Gaza serían civiles

La última cruzada de Trump: Acusa a museos de EE.UU. de ser “últimos vestigios del ‘wokismo’” y ordena revisar sus exposiciones

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro