Embajador Viera-Gallo confirma que aún hay 97 chilenos detenidos por disturbios en estadio de Argentina

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, participa de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, se refirió a la situación de los chilenos detenidos y heridos en el estadio Libertadores de América, en Buenos Aires, Argentina.

En el marco de un encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, hinchas de ambos clubes protagonizaron violentos disturbios, los que dejaron varios lesionados. Tras casi 45 minutos de desmanes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó la decisión de cancelar el encuentro, por no haber mínimas garantías de seguridad.

Desde el equipo Universidad de Chile señalaron que hay 19 heridos y uno de ellos se mantiene en riesgo vital.

Al respecto, el embajador, en diálogo con la radio argentina Urbana Play, señaló que anoche fue a dos hospitales en Avellaneda, donde constató que hay 15 hinchas chilenos internados y dos de ellos “fueron operados quirúrgicamente, por golpes en el cráneo, uno está más o menos grave”, sostuvo.

Eso sí, indicó que la información que maneja “es que todo eso ha evolucionado bien”.

Respecto a los otros hinchas lesionados, explicó que estaban “siendo atendidos por traumas menores y debieran darse de alta pronto”.

“Tenemos la lista de todos, tengo mucha gratitud respecto a la forma en la que han atendido en los hospitales a los chilenos, también gratitud a la Policía”, resaltó.

En cuanto a los detenidos, contó que en horas de la noche acudió a la 4° comisaría de Avellaneda para revisar el estado de los compatriotas.

“Todavía hay 97 chilenos que están ahí detenidos. Están a la espera que el fiscal dé su parecer respecto a la investigación sobre los delitos que se cometieron. Esto se tiene que ir viendo uno por uno. Es probable que vayan saliendo a partir de mañana ”, indicó.

El embajador reconoció que los hinchas chilenos también habrían incentivado los disturbios. “Es una vergüenza, también hay que decirlo, que vengan los hinchas con un espíritu violento. No tenías porqué empezar a tirar cosas. Desgraciadamente en el fútbol actual estas cosas se producen”, lamentó.

“El problema es que algo pasó aquí en la organización, que no ocurrió cuando vino la Universidad de Chile al estadio de La Plata”, sostuvo.

El diplomático señaló que “las cosas deben normalizarse pronto”, y están a la espera de que “el fiscal actúe rápido y deje libre a las personas que no tienen nada que ver”.