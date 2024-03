Empresa de TV por internet Zapping descarta filtración de datos bancarios de sus clientes

Este jueves una publicación del sitio Cybernews, especializado en ciberseguridad, alertó que la empresa proveedora de TV por internet Zapping habría, de forma involuntaria, filtrado datos sensibles de miles de sus abonados, incluyendo información bancaria, como datos de sus tarjetas de crédito.

Según el sitio, la empresa nacional habría cometido un error de configuración en uno de sus servidores, lo que dejó al descubierto los nombres, correos electrónicos, direcciones IP y datos bancarios de cerca de 100 mil de sus clientes, incluyendo los últimos cuatro dígitos de las tarjetas utilizadas, su fecha de expiración y nombre del titular.

Esto incluso llevó a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) a informar, a través de sus redes sociales, que están analizando” todas las acciones pertinentes para proteger a los usuarios”.

Sin embargo, desde Zapping Chile emitieron esta tarde un comunicado, donde descartaron la filtración de datos sensibles en los tres países donde opera: Chile, Perú y Brasil.

“Estimados Zappiners, sabemos que algunos se alarmaron por una reciente noticia publicada por un medio, sobre una filtración de datos de Zapping. Queremos dejar en claro que Zapping Chile y Zapping Brasil NO se han visto afectados en lo absoluto. Descartamos la filtración de datos sensibles de tarjetas de crédito en todos los mercados donde operamos, es decir, Chile, Perú y Brasil”, afirmaron desde la empresa de televisión por internet.

Al respecto, aclararon que “efectivamente, durante la puesta en marcha en Perú ocurrió un leak que expuso información de los intentos de registro a la plataforma durante un lapso de 3 días en el mes de enero. La que no incluye, como ya dijimos, información sensible de tarjetas de crédito. Incluso, dichos datos NO son almacenados en nuestras bases de datos”